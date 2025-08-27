به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با دعوت ۲۷ بازیکن به اردوی آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های CAFA ۲۰۲۵ مشخص کرد تا اینگونه با تمام نقدها به دلیل بازی با افغانستان و تاجیکستان، امیدوار به صعود به فینال و برگزاری بازی با ازبکستان باشد تا دیداری در خور برای این تیم فراهم شود.

کافا آخرین دروازه ورود به لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. این اردو که تقریباً ۹ ماه پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، نقش سرنوشت‌سازی در انتخاب نفرات جدیدی دارد که شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی در جام جهانی را خواهند داشت.

فهرست دعوت‌شدگان؛ مروری بر ترکیب ۲۷ نفره

بازیکنانی که به اردو دعوت شدند عبارت‌اند از: پیام نیازمند، احمد گوهری، نیما میرزازاد، امید نورافکن، محمد نادری، امین حزباوی، عارف آقاسی، محمدحسین کنعانی، علی نعمتی، آریا یوسفی، رامین رضائیان، محمد محبی، مهدی هاشم‌نژاد، علیرضا کوشکی، سامان قدوس، روزبه چشمی، محمد خدابنده‌لو، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، مهدی محبی، مهدی تیکدری، مهدی طارمی، امیرحسین حسین‌زاده، مهران احمدی، شهریار مغانلو، علی علیپور و مجید علیاری.

این فهرست ترکیبی از نام‌های باتجربه و جوانان نوظهور است که می‌تواند برای آینده فوتبال ایران سرمایه‌ساز باشد.

غایبین مهم؛ دلیل دوری از اردو

در مقابل چهره‌هایی که به دلایلی از جمله مصدومیت، محرومیت یا درگیری با تیم‌های دیگر غایب هستند عبارت‌اند از:

* به دلیل همراهی تیم المپیک: محمد خلیفه، سعید سحرخیزان، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، جواد حسین‌نژاد، امیرمحمد رزاق‌نیا و رضا غندی‌پور.

* به دلیل آسیب‌دیدگی: سعید عزت‌اللهی، سردار آزمون، محمد کریمی، سیدحسین حسینی، مجید حسینی، علی قلی‌زاده و مهدی قائدی.

* همچنین علیرضا بیرانوند به دلیل محرومیت حضور ندارد.

این غیبت‌ها تا حدی طبیعتاً ترکیب تیم را دگرگون کرده‌اند و اهمیت این اردو را برای نشان‌دادن توانمندی سایر بازیکنانی که کمتر فرصت داشته‌اند، دوچندان می‌کند.

سکوی خودآزمایی

قلعه‌نویی با دعوت این نفرات، عملاً اعلام کرد که تورنمنت CAFA نزدیک‌ترین فرصت برای اثبات خود است؛ مرحله‌ای که اگر بازیکنی بتواند درخشش داشته باشد، احتمال دعوتش به فهرست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بالا می‌رود. قلعه‌نویی با این تصمیم‌ها روشن کرد که نزدیک به ۴۰ بازیکن از دید او شایسته کمک به تیم ملی در جام جهانی هستند.