تعطیلی ۴ روزه تمرینات پرسپولیس با دستور هاشمیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، برد دوشنبه‌شب سرخپوشان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس، لطف بزرگی به خودشان و البته هواداران بود که به هر حال همیشه نگران شرایط تیم محبوب خود هستند. به این ترتیب تعطیلی نزدیک به سه هفته‌ای با آرامش و تمرکز بهتری سپری خواهد شد.

از سوی دیگر، صحبت‌های واقع‌بینانه و صادقانه وحید هاشمیان مایه امیدواری شد؛ زیرا تأکید کرد اصلاً به وضعیت فعلی تیم بسنده نکرده و آن را بسیار بهتر و با فوتبالی کامل‌تر می‌خواهد. حرکت دوباره پرسپولیس برای این منظور از روز شنبه آغاز خواهد شد.

با توجه به فاصله ۱۹ روزه تا مسابقه بعدی، فرصت خوبی بود تا به بازیکنان قبل از شروع ماراتن سخت، استراحتی داده شود و به این دلیل تمرینات برای چهار روز متوقف شد.

وحید هاشمیان البته در این شروع به‌ناچار تعدادی از بازیکنان مهم خود را به دلیل همراهی تیم‌های ملی در اختیار نخواهد داشت. از میان خارجی‌ها نیز باکیچ و ارونوف این شرایط را دارند. اکثر اعضای خارجی تیم از این فرصت برای سفر به خارج از کشور استفاده کرده‌اند.