به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: من با همتای مصری خود در مورد خشونت غیرقابل تحمل در غزه و کرانه باختری و نحوه ارائه کمک به سودان گفتگو کردم.
وزیر امور خارجه اسپانیا در این خصوص اضافه کرد: ما از میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس (در غزه) حمایت میکنیم و برای ارائه کمکهای بشردوستانه گسترده و فوری به غزه با یکدیگر همکاری میکنیم.
این در حالیست که پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: بود ما تا پایان جنگ به تلاشهای خود پایبند هستیم و از هر تلاش و اقدامی در این چارچوب استقبال میکنیم. اسرائیل نمیخواهد پاسخی به پیشنهاد مطرحشده روی میز ارائه دهد. ما از جامعه بینالمللی میخواهیم بر اسرائیل فشار وارد کند. برای مصر یا قطر مهم نیست که مذاکرات در کجا برگزار شود. اکنون توپ در زمین اسرائیل است؛ که به نظر میرسد تمایلی به دستیابی به توافق ندارد. اسرائیل باید به پیشنهاد فعلی پاسخ دهد، اما به نظر میرسد که تمایلی به انجام این کار ندارد.
