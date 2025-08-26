به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، گفت: خدمت به مردم نباید محدود به فعالیت‌های دفتری باشد؛ بلکه حضور میدانی در شهرستان‌ها و شنیدن مستقیم مطالبات مردم، حتی اگر تلخ باشد، از توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به سفرهای هفتگی مدیران استانی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، افزود: همراهی با مردم در مناطق مختلف، بازدیدهای میدانی و پیگیری مصوبات از سوی فرمانداران، بخشی از رویکرد دولت در تحقق شعار امسال هفته دولت یعنی "دوازده ماه تلاش، دوازده روز رفاه" است.

مردانی با قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری و نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، اظهار داشت: دفاع از دولت، دفاع از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه ارکان باید در مسیر واحدی حرکت کنند. این حمایت‌ها مسئولیت ما را دوچندان کرده و باید با تمام توان در خدمت مردم باشیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: مدیران استان باید با روحیه تحول‌گرایی، دغدغه‌مندی و آینده‌نگری، در مسیر تحقق چهار سال سرمایه‌گذاری برای تولید حرکت کنند. این نقشه راه، معیار ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.

وی در ادامه به ضرورت رصد مستمر قیمت‌ها، تشدید نظارت‌ها و آمادگی برای تأمین اقلام ضروری مردم در آستانه بازگشایی مدارس اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فرمانداری‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

مردانی همچنین بر تسهیل روند صدور مجوزها، حذف بروکراسی‌های زائد و حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع، شفاف‌سازی مالی، تقویت نشاط اجتماعی، و تعامل سازنده مدیران با دستگاه‌های ملی از اصول اساسی دولت وفاق ملی است.

وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی استان، به ویژه در حوزه منابع آبی، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری به‌عنوان بام ایران و سرچشمه حیات فلات مرکزی، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و سلامت زیستی کشور دارد. بدون حکمرانی یکپارچه و حمایت‌های ملی، نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

استاندار در پایان با اشاره به خروج پروژه انتقال آب بهشت‌آباد از دستور کار، گفت: این پروژه خطرناک می‌توانست نیمی از شهرستان‌های استان را تحت تأثیر قرار دهد. از تلاش‌های دلسوزانه مسئولان و نمایندگان استان در توقف این طرح تقدیر می‌کنم.