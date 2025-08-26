جوینده گنج در مرکز شهر ورامین ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، شامگاه سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک حفار غیرمجاز در یکی از محلات قدیمی مرکز شهر ورامین خبر داد.

تاجیک در ادامه اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در داخل ساختمانی واقع در نزدیکی یکی از بناهای تاریخی و مذهبی ثبت شده در فهرست آثار ملی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با همکاری مأموران انتظامی شهرستان ورامین و یگان حفاظت میراث فرهنگی، محل مورد نظر شناسایی و در جریان عملیات مشترک، ضمن جلوگیری از ادامه حفاری، فرد حفار که از اتباع خارجی بود، دستگیر و به همراه مالک ساختمان تحویل مراجع قانونی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین گفت: کارشناسان استان تهران پس از بررسی‌های میدانی، اقدام این فرد را مصداق حفاری غیرمجاز با هدف دستیابی به اموال تاریخی اعلام کردند.

تاجیک در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی ورامین، خاطرنشان کرد: پرونده ویژه این اقدام غیرقانونی تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع ذیربط در حال پیگیری است.