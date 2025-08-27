عامل چاقوکشی در میامی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی از دستگیری عامل چاقوکشی در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه در پی دریافت گزارشی مبنی بر نزاع با سلاح سرد در بخش کالپوش بلافاصله رسیدگی به این پرونده در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان میامی قرار گرفت، افزود: دو نفر در ارتباط با این دعوت به بیمارستان منتقل شده بودند در نتیجه پرونده با فوریت و سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی از تحقیقات پلیس برای شناسایی هویت ضارب و دستگیری وی خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه قضائی متهم دستگیر شد.

موسوی با بیان اینکه این فرد در بازجویی‌های خود، انگیزه چاقوکشی را دعوا با دو مضروب اعلام کرد، تاکید داشت: این فرد برای بررسی قضائی به دادسرا ارجاع داده است.