دستگیری حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در نرماشیر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید فاریابی، در خصوص شناسایی و دستگیری حفاران غیرمجاز در نرماشیر گفت: در راستای تثبیت امنیت در حوزه پاسداری از میراثفرهنگی با همراهی فرماندهی انتظامی استان در انجام مؤثرتر این مهم، عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر ۳ نفر حفار غیرمجاز بههمراه ۱ دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متهمین شناسایی شده به همراه ادله جرم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی ادامه داد: یگان حفاظت میراثفرهنگی استان کرمان، با استفاده از جلب مشارکتهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار، با هرگونه تعرض به میراث تاریخی و فرهنگی استان کرمان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
فاریابی، افزود: حراست از میراثفرهنگی توسط نیروهای یگان حفاظت، صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ایرانزمین بوده و یگان حفاظت در مقابله با تخریب آثار تاریخی و حفاری غیرمجاز، پاسدار سرمایههای ملی برای نسلهای آینده است.
