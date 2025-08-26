  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

نرخ باروری در لرستان پایین‌تر از میانگین کشوری است

خرم‌آباد - معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: نرخ باروری در این استان پایین‌تر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کوشکی در نشست ستاد هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه طرح آمایش «امید» باهدف افزایش نرخ باروری مدنظر همه است، اظهار داشت: طرح آمایش «امید» باهدف نرخ باروری دو و نیم درصد تا سال ۱۴۰۷، از طرف وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است و ما نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قرارگاه جوانی جمعیت استان هستیم تا به اهداف موردنظر برسیم.

وی افزود: در بحث جوانی جمعیت قرار است که یک همایشی در استان برگزار شود و تأکید می‌شود که دستگاه‌های اجرایی استان از جمله بیمه سلامت استان، جهاد کشاورزی و صداوسیما در بحث اطلاع‌رسانی، نهایت همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی لرستان داشته باشند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نرخ باروری در استان را پایین‌تر از میانگین کشوری دانست و گفت: طبق آمار ثبت‌احوال و ثبت سامانه‌های دانشگاهی، وضعیت استان در حد متوسط و پایین‌تر از میانگین کشوری است و تا سال ۱۴۰۷ و با اجرای طرح آمایش «امید»، قرار است طی این مدت، نرخ باروری استان به عدد دو و نیم درصد برسد.

کوشکی پیگیری مصوبات قبلی و نحوه اجرای صحیح دورکاری همکاران را مطابق قوانین و مقررات دانست و گفت: نیروهای ستادی نمی‌توانند از دورکاری استفاده کرده و طبق قانون و دستورالعمل‌های اجرایی طرح جوانی جمعیت، می‌توان به‌صورت جابه‌جایی پرسنل ستادی با نیروهای محیطی و همچنین طبق دستورالعمل‌ها و طرح آمایش امید اقدام کرد.

