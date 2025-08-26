به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کوشکی در نشست ستاد هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه طرح آمایش «امید» باهدف افزایش نرخ باروری مدنظر همه است، اظهار داشت: طرح آمایش «امید» باهدف نرخ باروری دو و نیم درصد تا سال ۱۴۰۷، از طرف وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است و ما نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی با دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قرارگاه جوانی جمعیت استان هستیم تا به اهداف موردنظر برسیم.
وی افزود: در بحث جوانی جمعیت قرار است که یک همایشی در استان برگزار شود و تأکید میشود که دستگاههای اجرایی استان از جمله بیمه سلامت استان، جهاد کشاورزی و صداوسیما در بحث اطلاعرسانی، نهایت همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی لرستان داشته باشند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نرخ باروری در استان را پایینتر از میانگین کشوری دانست و گفت: طبق آمار ثبتاحوال و ثبت سامانههای دانشگاهی، وضعیت استان در حد متوسط و پایینتر از میانگین کشوری است و تا سال ۱۴۰۷ و با اجرای طرح آمایش «امید»، قرار است طی این مدت، نرخ باروری استان به عدد دو و نیم درصد برسد.
کوشکی پیگیری مصوبات قبلی و نحوه اجرای صحیح دورکاری همکاران را مطابق قوانین و مقررات دانست و گفت: نیروهای ستادی نمیتوانند از دورکاری استفاده کرده و طبق قانون و دستورالعملهای اجرایی طرح جوانی جمعیت، میتوان بهصورت جابهجایی پرسنل ستادی با نیروهای محیطی و همچنین طبق دستورالعملها و طرح آمایش امید اقدام کرد.
