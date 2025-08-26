به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت و آغاز ماه ربیعالاول، به نقش کلیدی زنان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و اظهار کرد: زنان بهعنوان مادران و مربیان اصلی خانواده، با آموزش ارزشهای اخلاقی، دینی و مهارتهای زندگی به فرزندان، نقش مهمی در پیشگیری از معضلاتی مانند اعتیاد و بزهکاری ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: زنان با ایجاد محیطی امن و حمایتگر در خانواده، از بروز مشکلات روانی جلوگیری میکنند.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: دولت وفاق ملی نگاه ویژه ای به سازمانهای مردم نهاد دارد و آنها را در توسعه عدالت اجتماعی و بهبود زندگی آحاد جامعه مؤثر میداند.
اکبری در ادامه به نقش مؤثر بانوان در سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد و گفت: زنان از طریق فعالیت در این سازمانها، به کاهش آسیبهای اجتماعی در جوامع محلی کمک شایانی کردهاند.
