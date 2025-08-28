به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از شهروندان مغربی با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در دو شهر «طنجه» و «مراکش» بر همبستگی خود با مردم غزه تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، شهروندان مغربی خواستار توقف تجاوز علیه غزه و پایان محاصره این باریکه از سوی رژیم صهیونیستی شدند.

شهرهای مغرب در طول هفته‌های گذشته نیز صحنه تظاهرات و راهپیمایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بود.

علیرغم اینکه مغرب و رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا توافقنامه عادی سازی روابط امضا کردند، مردم این کشور از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، با برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی و راهپیمایی‌های مختلف خواستار پایان دادن به روند عادی سازی روابط با تل‌آویو شده‌اند.

شهروندان مغربی همچنین خواستار توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، پایان دادن به محاصره این منطقه و سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه شده‌اند.