اجرای آزمایشی طرح «مدرسه آزاد» در حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمید ملکی در نشست مدیران مدارس علمیه سطح یک استان قم با آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور اظهار کرد: با آغاز دوره جدید مدیریت، پیگیری طرح «مدرسه آزاد» به طور جدی آغاز شد و جلساتی با حضور مدیران و اساتید برگزار شد تا نظرات کارشناسی جمعآوری و به شورای عالی ارائه شود که بر اساس این جمعبندی، تصمیمگیری بر مبنای بررسی کارشناسی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: شورای عالی تصمیم گرفت طرح «مدرسه آزاد» به صورت آزمایشی برای مدت دو سال اجرا شود و هر سال پایان طرح ارزیابی انجام میگیرد و در صورت تأیید، اجرای طرح ادامه خواهد یافت. در صورت موفقیت پس از دو سال، طرح به شکل دائمی اجرا میشود.
وی گفت: این مصوبه بهعنوان طرح ۲۰۴۰ شناخته میشود و شامل پایههای ۴، ۵ و ۶ است. طلابی که وارد سطوح بالاتر فقه و اصول شدهاند، میتوانند استاد خود را به صورت آزادانه انتخاب کنند، بدون اینکه اجبار داشته باشند.
قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم بیان کرد: شورای راهبردی طرح نیز تشکیل شده است که حجتالاسلام رضایی در رأس آن حضور دارد و تاکنون سه جلسه برگزار شده و در جلسه دوم تغییراتی در اجرای طرح اعمال شد، از جمله اینکه پایه چهارم شامل طرح نمیشود، زیرا پیشتر مشکلاتی برای طلاب پایه چهارم وجود داشت.
حجت الاسلام ملکی ادامه داد: استادانی که در مدارس خود مشغول تدریس فقه و اصول هستند، میتوانند در مدرسه آزاد نیز به تدریس بپردازند و همچنین طلاب میتوانند بهصورت انتقالی یا مهمان در مدرسه آزاد شرکت کنند و در حالت انتقالی، کلیه امتیازات و کد طلبه به مدرسه جدید منتقل میشود و در حالت مهمان، کد و مزایا در مدرسه اصلی باقی میماند و نظارت کامل بر حضور طلاب و فعالیت آنان در مدرسه آزاد، بر عهده مدیر این مدرسه است.
وی اظهار کرد: نقش مدیران مدارس در این میان، حمایت و هدایت طلاب است؛ مدیران میبایست اجازه دهند طلاب آزادانه انتخاب کنند، مشاوره و راهنمایی ارائه دهند و در عین حال، نظارت خود را برای حفظ کیفیت آموزشی اعمال نمایند. هدف از این طرح، ایجاد فضایی است که ضمن حفظ آزادی انتخاب، نظارت هوشمندانه نیز اعمال شود.
قائم مقام مدیر حوزه علمیه قم افزود: طرح «مدرسه آزاد» بر پایه آزادی انتخاب طلاب و امکان تدریس استادان خارج از محدودیتهای مدرسه پایهریزی شده است تا همه طلاب، حتی آنهایی که به استاد خاصی دسترسی ندارند، بتوانند از ظرفیت آموزشی بهرهمند شوند.
