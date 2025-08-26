به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در حکمی حجتالاسلام والمسلمین سید جعفر موسویزاده را به مدت دو سال به عنوان مدیر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بینالملل مرکز مدیریت حوزههای علمیه منصوب کرد.
در بخشی از حکم حجتالاسلام موسویزاده آمده است: امید است با اعتماد به حضرت حق و استمداد از اولیای الهی و حضرت ولی عصر (عج)، با نهایت مسئولیت پذیری، خردورزی، وقتگذاری، همگرایی کارشناسی و اخلاق مداری، در صیانت از این امانت الهی و ودیعه سازمانی کامیاب و موفق باشید. فرصت را مغتنم شمرده از خدمات ارزنده حضرات آقایان اعلام حسینیکوهساری و شیعی و همه مدیران، کارشناسان و کارکنان آن مجتمع صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.
همچنین در این حکم تصریح شده است: در پایان ضمن تاکید بر تلاش برای اجرای اسناد بلندمدت و برنامه پنج ساله دوم و طرحها و قوانین و مقررات مصوب شورای عالی و مرکز مدیریت، به پیوست برخی از سیاستها و اولویتها و برنامههای مشترک اختصاصی ابلاغ میشود و بر هماهنگی کامل با معاون محترم بینالملل به عنوان نماینده اینجانب در امور آن مجتمع تاکید مینمایم.
