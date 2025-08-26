  1. حوزه و دانشگاه
  2. حوزه
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

مدیر جدید مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه معرفی شد

مدیر جدید مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه معرفی شد

حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر موسوی‌زاده به عنوان مدیر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر موسوی‌زاده را به مدت دو سال به عنوان مدیر مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بین‌الملل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منصوب کرد.

در بخشی از حکم حجت‌الاسلام موسوی‌زاده آمده است: امید است با اعتماد به حضرت حق و استمداد از اولیای الهی و حضرت ولی عصر (عج)، با نهایت مسئولیت پذیری، خردورزی، وقت‌گذاری، همگرایی کارشناسی و اخلاق مداری، در صیانت از این امانت الهی و ودیعه سازمانی کامیاب و موفق باشید. فرصت را مغتنم شمرده از خدمات ارزنده حضرات آقایان اعلام حسینی‌کوهساری و شیعی و همه مدیران، کارشناسان و کارکنان آن مجتمع صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

همچنین در این حکم تصریح شده است: در پایان ضمن تاکید بر تلاش برای اجرای اسناد بلندمدت و برنامه پنج ساله دوم و طرح‌ها و قوانین و مقررات مصوب شورای عالی و مرکز مدیریت، به پیوست برخی از سیاست‌ها و اولویت‌ها و برنامه‌های مشترک اختصاصی ابلاغ می‌شود و بر هماهنگی کامل با معاون محترم بین‌الملل به عنوان نماینده اینجانب در امور آن مجتمع تاکید می‌نمایم.

کد خبر 6570980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها