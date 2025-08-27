آغاز المپیاد ورزشی ری با حضور گسترده ورزشکاران در بیش از ۳۰ رشته

جواد ترابی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: المپیاد ورزشی با مشارکت شهرداری‌ها، هیئت‌های ورزشی و بخش خصوصی برگزار می‌شود و بیش از ۳۰ رشته ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان پوشش داده شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان ری در ادامه گفت: هدف اصلی ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان جوانان و نوجوانان و همچنین کشف استعدادهای درخشان برای حضور در مسابقات استانی و کشوری است.

وی ادامه داد: برای برگزاری رقابت‌ها عدالت و سلامت مسابقات را اولویت قرار داده‌ایم و با انتخاب داوران حرفه‌ای و تیم‌های اجرایی مجرب تلاش کرده‌ایم هیچ حقی از ورزشکاران ضایع نشود.

ترابی همچنین خبر داد: چهار پروژه عمرانی ورزشی همزمان با این المپیاد و هفته دولت افتتاح می‌شود، سالن شهدای قیامدشت، استخر و زمین چمن طالقانی و سالن گلشهر با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان بازسازی شده‌اند و به زودی با حضور مسئولان استانی و محلی بهره‌برداری خواهند شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ری گفت: مسابقات از روز پنج‌شنبه ۶ شهریور آغاز شده و تا ۲۱ شهریور ادامه خواهد داشت، میزبانی این رقابت‌ها بر عهده بخش‌های مختلف شهرستان از جمله قیامدشت، منطقه ۲۰ تهران، کهریزک، باقرشهر، فشافویه و بخش مرکزی است.

وی در پایان افزود: مراسم افتتاحیه این المپیاد با حضور مسئولان شهرستانی و استانی برگزار می‌شود و مشعل آن توسط دو چهره برجسته ورزشی شهرستان، خانم علیپور قهرمان آسیا در رشته رزمی و آقای محبوبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ناشنوایان، روشن خواهد شد.