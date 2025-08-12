  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

آغاز المپیاد ورزشی «شهدای اقتدار» در ری؛حضور ۱۵۰۰ ورزشکار در ۳۰ رشته

ری- رئیس اداره ورزش و جوانان ری از آغاز رسمی المپیاد ورزشی «شهدای اقتدار» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ترابی، بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز رسمی المپیاد ورزشی «شهدای اقتدار» در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این رویداد بزرگ با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، کشف استعدادهای ورزشی و تقویت تعامل بین دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این المپیاد در دو بخش آقایان و بانوان و در بیش از ۳۰ رشته ورزشی از جمله کشتی، تکواندو، بوکس، فوتسال، والیبال، شطرنج، شنا، ژیمناستیک، اسکیت و ورزش‌های زورخانه‌ای برگزار خواهد شد، افزود: بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار از شهرهای باقرشهر، کهریزک، قیامدشت، حسن‌آباد فشافویه و قلعه‌نو در این رقابت‌ها حضور دارند و بالغ بر ۱۴۰۰ مدال طلا، نقره و برنز برای برترین‌ها پیش‌بینی شده است.

ترابی با اشاره به بازسازی زیرساخت‌های ورزشی ری گفت: چهار مجموعه مهم ورزشی شامل استخر و زمین چمن طالقانی، سالن ورزشی گلشهر، سالن قیامدشت و زمین چمن نادر که به دلیل فرسودگی سال‌ها بلااستفاده بودند، با مشارکت بخش خصوصی و هیئت‌های ورزشی بازسازی شده و اکنون آماده خدمت‌رسانی به ورزشکاران هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری ادامه داد: در پایان رقابت‌ها، منتخبین هر رشته به مسابقات استانی اعزام خواهند شد و در صورت کسب مقام، در سطح ملی نیز حضور خواهند یافت که این روند در راستای سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان برای شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح ورزش کشور انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: با همکاری شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، فرمانداری و سایر نهادهای مرتبط، موازی‌کاری‌ها حذف و با هم‌افزایی، کیفیت برگزاری مسابقات ارتقا یافته است که این همکاری نقطه عطفی در توسعه ورزش شهرستان محسوب می‌شود.

ترابی در پایان خاطرنشان کرد: المپیاد ورزشی شهدای اقتدار علاوه بر ایجاد بستری برای رقابت سالم و پرشور میان جوانان، به عنوان یک حرکت فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در بازسازی روحیه عمومی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

