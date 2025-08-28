اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق زیر ۲۰ هزار نفر ری تا پایان سال

مصطفی امینی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

امینی در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب مراکز درمانی ری بیان کرد: در حال حاضر مراکز درمانی شهرستان از نظر تعداد پزشک و تجهیزات در شرایط مناسبی قرار دارند و خدمات سلامت به‌صورت مطلوب ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و برگزاری جلسات متعدد از ابتدای سال، امیدواریم پس از ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه، بتوانیم اجرای این طرح را در سطح شهرستان آغاز کنیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ری اجرای طرح پزشک خانواده را گامی مؤثر در جهت رفع چالش‌های حوزه سلامت و تحقق عدالت درمانی عنوان کرد و گفت: اجرای این برنامه می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه سلامت مردم را برطرف کرده و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را فراهم سازد.