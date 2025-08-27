کاهش ۳۰ درصدی جرائم سرقت در اسلامشهر؛حکم قاتل حسین نژاد اجرا می شود

سعید دوستی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نقش سازنده رسانه‌ها در بهبود امور اجتماعی، ورود مسئولانه و حمایت از نهادهای متولی در کاهش آسیب‌های اجتماعی را ضرورتی انکارناپذیر خواند.

دوستی نژاد اظهار داشت: مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند به دستگاه قضائی در ارتقا عملکرد و حل مسائل اجتماعی کمک کند و زمینه‌ساز اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌ها باشد.

دادستان اسلامشهر افزود: دستگاه قضائی اصل را بر پیشگیری گذاشته و در موارد متعدد با ورود به موقع به مشکلات مدیریتی، بازگرداندن بیت‌المال و اصلاح رویه‌های نادرست موفق عمل کرده است.

وی با اشاره به اهمیت کاهش آسیب‌های اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی شهری، تاکید کرد که تقویت نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و توسعه مشاوره‌های کودک و نوجوان در آموزش و پرورش می‌تواند نقش مؤثری در آموزش و آگاه‌سازی جامعه ایفا کند.

دوستی‌نژاد همچنین با اشاره به رتبه نخست اسلامشهر در زمینه طرد اتباع بیگانه در استان تهران، گفت: این روند با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی از فعال شدن انجمن حمایت از زندانیان و خانواده‌هایشان خبر داد و خاطرنشان کرد که تعداد زندانیان رأی باز از ۴ به ۱۸۰ نفر افزایش یافته و طرح پایلوت پابند الکترونیکی برای نخستین بار در شهرستان اجرایی شده است.

دادستان اسلامشهر به تحت پوشش قرار گرفتن ۲۱۰ کودک بی‌سرپرست و حمایت همه‌جانبه از ایتام اشاره و ابراز امیدواری کرد که زمینه ارتقا تحصیلی و رفع نیازهای این گروه با همکاری حامیان بیش از پیش فراهم شود.

وی کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی از ۱۲۰ روز به ۴۵ روز و کاهش تعداد پرونده‌ها در هر شعبه از ۳۰۰-۴۰۰ به ۸۰ پرونده را از دیگر دستاوردهای سه سال اخیر برشمرد و گفت: این اقدامات در تسریع امور مردم و بهبود خدمات قضائی مؤثر بوده است.

دادستان اسلامشهر با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی جرایم سرقت طی دو سال گذشته، از افزایش ضریب امنیتی و بهبود شاخص‌های امنیت اجتماعی در اسلامشهر خبر داد.

دوستی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، درباره پرونده الهه حسین‌نژاد اعلام کرد که حکم اعدام قاتل پس از تأیید دیوان عالی کشور قطعی شده و به زودی در میدان قائم اسلامشهر به صورت علنی اجرا خواهد شد.

وی همچنین نسبت به افزایش دو برابری خشونت کلامی در سال جاری هشدار داد و خواستار ورود نهادهای فرهنگی و اجتماعی به این موضوع برای ترویج فرهنگ صلح و سازش شد.

دادستان اسلامشهر در پایان با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه تاکید کرد: اقدامات مجرمانه مانند قدرت‌نمایی با سلاح سرد، کلاهبرداری و مزاحمت‌های امنیتی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

دوستی‌نژاد در خاتمه با تقدیر از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی سازنده گفت: رسانه‌ها می‌توانند با مطالبه‌گری و شفاف‌سازی، به کاهش مشکلات اجتماعی کمک کنند و دستگاه قضائی اسلامشهر نیز از این همکاری حمایت کامل خواهد کرد.