۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی در صالحیه با رویکرد خدمت و امید

بهارستان- شهردار صالحیه از افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی در این شهر همزمان با هفته دولت خبر داد.

محمد آگاهی‌مند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها پیام روشنی از آینده صالحیه هستند که در آن سرانه‌های ورزشی و آموزشی ارتقا یافته و مشکلات ترافیکی با توسعه زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد.

آگاهی‌مند در ادامه اظهار داشت: در آستانه هفته دولت، استادیوم شهید آرمان علی‌وردی، مجتمع آموزشی شهدای خدمت، رینگ شرقی شهید مهدی خدایی و کمربندی غربی شهدای خدمت به بهره‌برداری می‌رسند که نمادی از تلاش جهادی مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

وی درباره جزئیات پروژه‌ها گفت: استادیوم شهید آرمان علی‌وردی با مساحت ۱۱ هزار متر مربع و ظرفیت سه هزار نفر، شامل زمین چمن استاندارد، فضاهای اداری، رختکن و اتاق‌های تخصصی است و با هدف ارتقا نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای ورزشی جوانان افتتاح می‌شود.

شهردار صالحیه افزود: مجتمع آموزشی شهدای خدمت با دو هزار متر مربع مساحت، ۱۲ کلاس درس، کتابخانه، نمازخانه و کارگاه‌های مهارتی، فضایی مناسب برای آموزش و توانمندسازی نسل جوان منطقه فراهم کرده است که این مرکز پشتوانه انسانی فردای صالحیه خواهد بود.

آگاهی‌مند در خصوص پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل تصریح کرد: رینگ شرقی شهید مهدی خدایی به طول ۸۰۰ متر محلات شرقی شهر را به فلکه سوم گلستان متصل کرده و با دور زدن خیابان پرتردد ولیعصر (عج)، بار ترافیکی را کاهش می‌دهد.

شهردار صالحیه ادامه داد: همچنین کمربندی غربی شهدای خدمت با هزار متر طول و دو مسیر مجزا، گره‌های ترافیکی را رفع و زیرساختی استراتژیک برای توزیع بار ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان است.

وی در پایان گفت: افتتاح این پروژه‌ها تنها آغاز مسیری بزرگ‌تر در توسعه و آبادانی صالحیه است که با همدلی مردم و تلاش جهادی مجموعه مدیریت شهری ادامه خواهد یافت.

