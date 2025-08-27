افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی در صالحیه با رویکرد خدمت و امید

محمد آگاهی‌مند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها پیام روشنی از آینده صالحیه هستند که در آن سرانه‌های ورزشی و آموزشی ارتقا یافته و مشکلات ترافیکی با توسعه زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد.

آگاهی‌مند در ادامه اظهار داشت: در آستانه هفته دولت، استادیوم شهید آرمان علی‌وردی، مجتمع آموزشی شهدای خدمت، رینگ شرقی شهید مهدی خدایی و کمربندی غربی شهدای خدمت به بهره‌برداری می‌رسند که نمادی از تلاش جهادی مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

وی درباره جزئیات پروژه‌ها گفت: استادیوم شهید آرمان علی‌وردی با مساحت ۱۱ هزار متر مربع و ظرفیت سه هزار نفر، شامل زمین چمن استاندارد، فضاهای اداری، رختکن و اتاق‌های تخصصی است و با هدف ارتقا نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای ورزشی جوانان افتتاح می‌شود.

شهردار صالحیه افزود: مجتمع آموزشی شهدای خدمت با دو هزار متر مربع مساحت، ۱۲ کلاس درس، کتابخانه، نمازخانه و کارگاه‌های مهارتی، فضایی مناسب برای آموزش و توانمندسازی نسل جوان منطقه فراهم کرده است که این مرکز پشتوانه انسانی فردای صالحیه خواهد بود.

آگاهی‌مند در خصوص پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل تصریح کرد: رینگ شرقی شهید مهدی خدایی به طول ۸۰۰ متر محلات شرقی شهر را به فلکه سوم گلستان متصل کرده و با دور زدن خیابان پرتردد ولیعصر (عج)، بار ترافیکی را کاهش می‌دهد.

شهردار صالحیه ادامه داد: همچنین کمربندی غربی شهدای خدمت با هزار متر طول و دو مسیر مجزا، گره‌های ترافیکی را رفع و زیرساختی استراتژیک برای توزیع بار ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان است.

وی در پایان گفت: افتتاح این پروژه‌ها تنها آغاز مسیری بزرگ‌تر در توسعه و آبادانی صالحیه است که با همدلی مردم و تلاش جهادی مجموعه مدیریت شهری ادامه خواهد یافت.