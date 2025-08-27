افتتاح متمرکز پروژه های بنیاد مسکن در کردکوی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از هفته دولت، پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان کردکوی افتتاح شد با اعتبار ۴۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان افتتاح شد.

داوود خسروی در این مراسم گفت: به مناسبت ایام هفته دولت ۱۲ پروژه آسفالت روستاها به مساحت ۴۴ هزار و ۷۰۰ متر مربع با اعتبار هفت میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان و ۱۹۸ واحد مسکن روستایی با اعتبار ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: ۷۵ جلد سند مالکیت هم به روستاییان تحویل شد.

گفتنی است این مراسم با حضور کیان مهر، معاون امور اقتصادی استانداری گلستان، خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، حجت الاسلام حسام، امام جمعه و برهانی، فرماندار شهرستان کردکوی به صورت متمرکز در روستای سالیکنده افتتاح و به بهره برداری رسید.