۹۴ پروژه عام المنفعه در بخش اسالم تالش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح پروژههای عمرانی بخش اسالم ضمن تبریک هفته دولت و تقدیر از تلاش و همدلی مسئولان شهرستان در تجهیز و تکمیل طرحهای عمرانی و عام المنفعه شهرستان گفت: تلاش شبانه روزی مدیران اجرایی شهرستان و بخش اسالم و همدلی آنان موجب تکمیل طرحهای عمرانی به منظور توسعه و آبادانی شده است و این روند در دولت چهاردهم تداوم خواهد داشت.
جمشیدی بر لزوم توجه بیشتر در توزیع امکانات فرهنگی و اجتماعی شهرستان به منظور ارتقای روحیه نشاط و شادابی در بین جامعه اشاره کرد و افزود: توجه به امر فرهنگی و اجتماعی موجب ارتقای نشاط و شادابی در بین جامعه و به ویژه خانوادهها خواهد شد، لذا این امر باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
فرماندار تالش افزود: امروز ۹۴ پروژه عمرانی و عام المنفعه با اعتبار بالغ بر ۱۶۱ میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان به صورت تجمیعی در مراسمی در پارک جنگلی شهرک مسکونی صنایع چوب اسالم به بهره برداری رسید.
مهمترین پروژههای بخش اسالم شهرستان تالش بهره برداری از ۴۹ پروژه بخش اسالم از قبیل احداث کانالهای آب سطحی تعریض و شنریزی معابر، روشنایی معابر، بهرهبرداری از ۶ پروژه شهر اسالم از قبیل بهره برداری از بلوار ضلع شمال شهر، بهسازی معابر شهری و تجهیز ناوگان عمرانی و خدماتی شهرداری، افتتاح طرحهای اشتغال زایی خودمالکی بهزیستی، افتتاح ۱۱ واحد و تعمیرات ۱۴ واحد مسکونی مددجویان و کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهره برداری از ۱۲پ روژه امور توزیع برق شامل نصب ترانس، اصلاح و بهسازی فشار ضعیف هوایی جهت تقویت برق مشترکین میباشد.
گفتنی است پروژه جایگاه سی ان جی با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان (بخش خصوصی) در شهر تالش مورد بهره برداری قرار گرفت، همچنین کلنگ احداث پارک جنگلی در مساحت ۷ هزار متری در شهرک مسکونی صنایع چوب اسالم به زمین زده شد.
