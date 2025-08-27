ناکارآمدی حکمرانی آب در خوزستان؛ لزوم بازنگری با تکیه بر اصول جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، امین خرمیان شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی «حکمرانی آب» که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: دانش مدیریت منابع آب در جهان از شکستهای بشری در بهرهبرداری از این منبع طبیعی شکل گرفته است.
بشر با توسعه زیرساختهایی مانند سدها و زمینهای کشاورزی، به دنبال حداکثر کردن منافع اقتصادی بوده، اما این رویکرد به مرور زمان چالشهای بیشتری ایجاد کرده است، بهویژه در کشورهایی با اقلیم مشابه ایران.
وی با انتقاد از نگاه تکبعدی به آب بهعنوان منبعی مانند نفت، افزود: این دیدگاه در طول زمان مشکلات متعددی ایجاد کرده است. ما میتوانستیم با بهرهگیری از تجارب جهانی، از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنیم، اما اکنون با چالشهای جدی و سردرگمی در مدیریت آب مواجه هستیم.
خرمیان با اشاره به اصول جهانی حکمرانی آب، گفت: مشارکت ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت، عدالت، اثربخشی و کارایی از اصول کلیدی هستند که باید در ساختار مدیریت آب رعایت شوند.
وی با تأکید بر ضعف سرمایه اجتماعی در حوزه آب اظهار کرد: اگرچه در سالهای اخیر در زمینه پاسخگویی پیشرفتهایی داشتهایم، اما به دلیل نبود مشارکت کافی، این اقدامات اثربخشی لازم را نداشته است.
رئیس پردیس علم و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز، شفافیت را اصل سوم دانست و افزود: تولید و توزیع آب با هزینه مردم انجام میشود اما اطلاعات دقیق در اختیار آنها قرار نمیگیرد و شواهد نشاندهنده نبود شفافیت است.
وی همچنین با اشاره به نبود عدالت در تخصیص آب گفت: ساختار کنونی از نظر توزیع عادلانه منابع آبی ناکارآمد است.
خرمیان با بیان اینکه اعمال حاکمیت سختگیرانه بر منابع آبی امکانپذیر نیست، تأکید کرد: باید الگوی کشت پایدار ترویج و الگوی مصرف کشاورزی اصلاح شود. الگوی کشت تعیینشده توسط وزارت کشاورزی با نیازهای واقعی همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری است.
وی خواستار اعتماد به نهادهای علمی و میدان دادن به آنها شد و افزود: شایستهسالاری باید مبنای مدیریت قرار گیرد تا با استفاده از دانش و تجارب، حکمرانی آب در خوزستان بهبود یابد.
