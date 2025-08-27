به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین فستیوال کشتی آزاد و فرنگی کشور در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان با حضور بیش از ۶ هزار کشتیگیر از سراسر ایران از چهارم تا نهم شهریورماه در شهرستان رامسر استان مازندران و با هماهنگی فدراسیون کشتی در حال برگزاری است.
این رویداد بزرگ ورزشی علاوه بر رقابت هزاران کشتیگیر، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای برتر کشتی ایران و ارتقای سطح فنی ورزشکاران جوان به شمار میآید.
در این رقابتها مهدی میرزاجانی، قدیرعلی امیدبخش، مصطفی مجردی، یوسف ولیزاده، مهران روحانی، علی میرابی، علیجان حسینزاده و تیمور بردبار قضاوت این دوره از رقابتها را بر عهده دارند.
