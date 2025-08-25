یونس ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از موفقیت جودوکاران خراسان شمالی در رقابتهای کاپ آسیا، سه ورزشکار از استان برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ انتخاب شدهاند.
وی در ادامه افزود: این رقابتها به میزبانی کشور بحرین برگزار خواهد شد و نمایندگان خراسان شمالی در آن شامل ابوالفضل نظری در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد برفراز در وزن ۹۰ کیلوگرم و مهسا شکیبایی در وزن ۴۴ کیلوگرم هستند.
رئیس هیئت جودو خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت این مسابقات برای ارتقای تجربه و مهارت ورزشکاران استان افزود: امیدواریم این جودوکاران با عملکرد درخشان خود، نام خراسان شمالی را در سطح آسیا مطرح کنند.
وی بیان کرد: تمامی تمرینات و آمادهسازیها زیر نظر مربیان مجرب انجام شده و ورزشکاران با آمادگی کامل در این رقابتها شرکت خواهند کرد.
