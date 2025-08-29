  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

مسابقات بسکتبال نونهالان پسر خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- دبیر هییت بسکتبال خراسان شمالی گفت: مسابقات بسکتبال نونهالان پسر خراسان شمالی با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید

رضا زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بسکتبال نونهالان پسر خراسان شمالی با حضور هفت تیم از شهرهای بجنورد، شیروان و آشخانه و انجام ۱۳ مسابقه برگزار شد و با رقابت تنگاتنگ تیم‌ها، نتایج پایانی مشخص شد.

وی افزود: در دیدار رده‌بندی، تیم فرزین شیروان با نتیجه ۴۹ بر ۳۳ مقابل تیم پیروزان پیروز شد و مقام سوم را کسب کرد.

دبیر هییت بسکتبال خراسان شمالی تصریح کرد: در دیدار فینال، تیم اندوان با عملکردی درخشان موفق شد تیم میراث را با نتیجه ۶۸ بر ۲۸ شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

زمانی تأکید کرد: این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح فنی نونهالان استان برگزار شد و مورد استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان به ورزش بسکتبال قرار گرفت.

