  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۰

بهره‌برداری از پروژه تعریض و بهسازی محور پدل – لمزان در بندرلنگه

بهره‌برداری از پروژه تعریض و بهسازی محور پدل – لمزان در بندرلنگه

بندرعباس- پروژه تعریض و بهسازی محور پدل – لمزان در بندرلنگه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه تعریض و بهسازی محور پدللمزان با حضور فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه، رمضانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار، اسفندمر بخشدار مهران و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال و به طول ۲/۶ کیلومتر اجرا شده است و در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل در جابه‌جایی مردم منطقه عملیاتی شد.

فرماندار بندرلنگه در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در اجرای پروژه، اظهار داشت: اجرای چنین طرح‌هایی نقش مهمی در توسعه متوازن روستاها و بخش‌های مختلف شهرستان داشته و موجب افزایش رفاه عمومی و کاهش حوادث جاده‌ای خواهد شد.

▫️ کانال خبری فرمانداری شهرستان بندرلنگه

https://chat.whatsapp.com/BkwMBisY76XFWM4KYuiO

کد خبر 6571812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها