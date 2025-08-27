به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه تعریض و بهسازی محور پدل – لمزان با حضور فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه، رمضانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار، اسفندمر بخشدار مهران و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال و به طول ۲/۶ کیلومتر اجرا شده است و در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل در جابه‌جایی مردم منطقه عملیاتی شد.

فرماندار بندرلنگه در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در اجرای پروژه، اظهار داشت: اجرای چنین طرح‌هایی نقش مهمی در توسعه متوازن روستاها و بخش‌های مختلف شهرستان داشته و موجب افزایش رفاه عمومی و کاهش حوادث جاده‌ای خواهد شد.

