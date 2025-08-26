به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه، از افتتاح و کلنگزنی ۶۷ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
فرماندار بندرلنگه ضمن تبریک آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: ارائه خدمات دولت محدود به زمان خاصی نیست و همه مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی وظیفه دارند خدمترسانی مطلوب و جلب رضایت مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند. هفته دولت فرصتی مغتنم است تا دستگاههای اجرایی با اجرای پروژههای مختلف، زمینهساز رفاه و آسایش شهروندان شوند.
وی با اشاره به پیگیریها و دغدغهمندی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی و همکاری دستگاههای اجرایی افزود: در این ایام، ۶۴ پروژه عمرانی در سطح شهرستان افتتاح و سه پروژه بزرگ بندری کلنگزنی خواهد شد.
مرادزاده مهمترین پروژههای قابل بهرهبرداری را شامل: احداث هنرستان بهیاری و تأمین نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان، احداث اسکله بندر کنگ و ارتقای تجهیزات تخلیه و بارگیری بندر لنگه، آغاز فاز نخست راه گردشگری چیروئیه – بندر مقام در بخش شیبکوه، بهسازی محور دژگان – لمزان توسط اداره کل راهداری، و افتتاح خانههای بهداشت روستایی توسط دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد.
فرماندار بندرلنگه ادامه داد: اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان بیشترین سهم را در اجرای پروژههای هفته دولت دارد که شامل آغاز عملیات اجرایی سه پروژه بندری با اعتباری نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان است. این پروژهها شامل بتنریزی محوطههای بندری، تعمیرات اساسی ساختمانهای آتشنشانی و بهداری، و ارتقای توان تجهیزات تخلیه و بارگیری و ایمنی است.
مرادزاده در پایان خاطرنشان کرد: با حضور معاون استاندار هرمزگان، شاهد افتتاح ابرپروژههای شهرستان همچون اسکله بندر کنگ و مدرسه فاطمیه خواهیم بود که گام بزرگی در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان بندرلنگه محسوب میشود.
