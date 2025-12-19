بازگشایی مسیر بندرلنگه–خمیر در محدوده پر و غار

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه، از بازگشایی مسیر بندرلنگه به خمیر خبر داد.

وی افزود: این محور که به دلیل ریزش کوه در محدوده پر و غار مسدود شده بود، پس از انجام اقدامات ایمن‌سازی، هم‌اکنون بازگشایی شده است.

فرماندار بندرلنگه با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با احتیاط کامل در این مسیر تردد کنند.

مرادزاده گفت: تردد در این محور در هر دو مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر است و مشکلی برای عبور و مرور وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تردد ماشین‌های سواری بلامانع است.