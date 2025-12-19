  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

بازگشایی مسیر بندرلنگه–خمیر در محدوده پر و غار

بازگشایی مسیر بندرلنگه–خمیر در محدوده پر و غار

بندرلنگه- فرماندار بندرلنگه گفت: مسیر بندرلنگه–خمیر در محدوده پر و غار بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مرادزاده، فرماندار شهرستان بندرلنگه، از بازگشایی مسیر بندرلنگه به خمیر خبر داد.

وی افزود: این محور که به دلیل ریزش کوه در محدوده پر و غار مسدود شده بود، پس از انجام اقدامات ایمن‌سازی، هم‌اکنون بازگشایی شده است.

فرماندار بندرلنگه با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با احتیاط کامل در این مسیر تردد کنند.

مرادزاده گفت: تردد در این محور در هر دو مسیر رفت و برگشت امکان‌پذیر است و مشکلی برای عبور و مرور وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تردد ماشین‌های سواری بلامانع است.

کد خبر 6694578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها