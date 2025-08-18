به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال بعد از ۱۰ روز رقابت در کاپ آسیا، با کسب جایگاه سوم به کار خود پایان داد. ملی پوشان ایران بعد از برتری برابر گوام، ژاپن، سوریه (مرحله گروهی) و چین تایپه (مرحله یک چهارم) وارد جمع ۴ تیم برتر شد. شاگردان مانولوپولوس در این مرحله برابر استرالیا که مدافع عنوان قهرمانی بود شکست خورد و نتوانست به فینال راه یابد اما در دیدار رده بندی، مقابل نیوزلند صاحب برتری شد و عنوان سوم رقابت‌ها را از آن خود کرد.

محمدرضا اسلامی کارشناس و مربی بسکتبال تاکید دارد که کسب این جایگاه با توجه به مسیری که تیم ملی تا پیش از رسیدن به آن طی کرد، یک «آفرین» محکم دارد. او می‌گوید که عملکرد تیم ملی بسکتبال در کاپ آسیا، یکسری «نیازها» را در رابطه با این تیم عیان کرد اما در مجموع باید به تیم ملی و بازیکنان و مربیانش «نمره قبولی» داد. او همچنین می‌گوید که بازیکنان فعلی تیم ملی بسکتبال می‌توانند پایه گذار «دومین نسل طلایی» در بسکتبال ایران باشند.

تیم ملی بسکتبال با ۵ برد و یک باخت عنوان سوم کاپ آسیا را به دست آورد

اولین محک جدید تیم ملی بسکتبال بعد از بازسازی

این کارشناس بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییراتی که ترکیب تیم ملی دچار آن شده است، گفت: بعد از بازسازی و تغییر و تحولاتی که در ترکیب تیم ملی صورت گرفت، لازم بود که این تیم در یک تورنمنت رسمی و سطح بالا حاضر شود تا در رقابت با تیم‌های شرکت کننده در آن محک بخورد و نیازهای جدیدش مشخص شود. کاپ آسیا دقیقاً همین رویداد بود.

عبور از مسیر خوب برای سفر به جده

وی ادامه داد: تیم ملی بسکتبال برای حضور در کاپ آسیا از مسیر خوبی عبور کرد. بازیکنان جوانِ تیم ملی در جریان رقابت‌های لیگ شرایط خوبی به لحاظ بازی و عملکرد داشتند. خودِ تیم ملی هم با وجود جنگ و مصائبی که ایجاد شد، برنامه‌های آماده سازی و به خصوص دیدارهای تدارکاتی خوبی داشت. حضور به موقع مانولوپولوس در ایران هم روی روند آماده سازی ملی پوشان تأثیر مثبتی داشت.

ملی پوشان با شکستِ ژاپن خود را اثبات کردند

اسلامی تصریح کرد: همه اینها کمک کرد تا تیم ملی بسکتبال حضور قابل قبولی در جریان رقابت‌های کاپ آسیا داشته باشد. این تیم آغاز خوبی در مرحله گروهی داشت و به ویژه با غلبه بر ژاپن این امیدواری را ایجاد کرد که می‌توانیم در جمع ۴ تیم برتر کاپ آسیا قرار بگیریم. در واقع در دیدار برابر ژاپن علاوه بر نتیجه که برای مان خوش یمن بود، توانایی‌های بازیکنان هم نمود پیدا کرد.

اسلامی می‌گوید با غلبه بر ژاپن، ملی پوشان ایران ثابت کردند که یکی از ۴ تیم برتر کاپ آسیا هستند

نمره قبولی به تیم ملی بسکتبال

این مربی بسکتبال با یادآوری خداحافظی حامد حدادی و جای خالی این بازیکن افزود: لازم بود بعد از جدایی حامد حدادی از ترکیب تیم ملی، سبکی متفاوت در این تیم شکل بگیرد. این سبک شکل گرفته و بازیکنان درجریان کاپ آسیا با تبعیت از آن دیدارهای شأن را پیش بردند. آنها از این سبک جدید و در کل بابت عملکردی که در جده داشتند «نمره قبولی» گرفتند اگرچه یک جاهایی نشان دادیم همچنان ضعف‌هایی داریم که باید برطرف شوند.

تأثیر همدلی بازیکنان در مهمترین بازی

وی در این زمینه به دیدار تیم‌های ملی ایران و چین تایپه در مرحله یک چهارم اشاره داشت که طی آن ملی پوشان ایران بعد از شکست در هر دو کوارتر نیمه نخست، موفق شدند نیمه دوم و در نهایت نتیجه نهایی را به سود خود رقم بزنند. اسلامی در این زمینه گفت: تایوانی‌ها آنالیز درستی از ایران داشتند طوریکه توانستند کنترل جریان بازی در نیمه نخست را به دست بگیرند. در نیمه دوم این همدلی و همفکری بازیکنان بود که به داد رسید و کمک کرد تا برنده این بازی مهم و استراتژیک را تمام کنیم. اهمیت دیدار مرحله یک چهارم خیلی زیاد بود چراکه تعیین کننده مسیر ما برای رسیدن به سکو بود. بنابراین باید روی این بازی آنالیز بیشتری شود.

مقابل استرالیا اصلاً دلچسب نبودیم

اسلامی با اشاره به دیدار مرحله نیمه نهایی برابر استرالیا و اینکه عملکرد تیم ملی بسکتبال برابر این تیم اصلاً دلچسب نبود، گفت: آمار شوت بازیکنان در این دیدار بسیار پایین بود و شاید دلیل آن نداشتن تجربه برای بازی با تیم‌هایی در این سطح باشد. تیم‌هایی مانند استرالیا و نیوزلند به خاطر استعدادیابی پایه‌ای و برنامه ریزی دراز مدت شرایط متفاوتی از دیگر تیم‌های آسیایی دارند و معمولاً در جمع ۱۰ تیم برتر جهان هستند. باخت به استرالیا دور از ذهن نبود.

عملکرد تیم ملی بسکتبال برابر استرالیا اصلاً دلچسب نبود

تجربه بازی با استرالیا مقابل نیوزلند کمک حال شد

مربی پیشین تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه کمتر از ۲۴ ساعت بعد از دیدار با استرالیا، ملی پوشان به مصاف نیوزلند رفتند، تاکید کرد: بازیکنان این تیم فیزیک بسیار خوبی دارند اما بازیکنان ایران خیلی خوب در آغاز بازی جریان آن را اداره کردند و توانستند برنده نیمه نخست شوند. در نیمه دوم به خاطر فشاری که ملی پوشان مقابل استرالیا متحمل شده بودند، بدن شان تحلیل رفت اما در عین حال تجربه همان دیدار با استرالیا کمک کرد تا اجازه ندهند نیوزلند به قدری پیشروی کند که برنده شود.

عیان شدن نیازهای جدید بسکتبال

کارشناس بسکتبال ایران در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی نخستین گام در مقطع بازسازی را محکم برداشت، گفت: تیم ملی بسکتبال بعد از مدت‌ها روی سکوی کاپ آسیا ایستاد. عنوان سومی به دست آمده نیازهای جدیدی را تعریف کرد که لازم است به آنها توجه شود برای اینکه بتوانیم درهمین مسیر مقتدرتر حرکت کنیم.

نیاز به تدارکات بیشتر به خصوص با شرقی‌ها

اسلامی در مورد اینکه «این نیازها بیشتر متوجه چه حوزه‌هایی است؟»، گفت: نیازها متوجه همه حوزه‌ها می‌شود. دیدار با چین تایپه نشان داد که نیاز داریم با تیم‌هایی از شرق آسیا بیشتر بازی کنیم تا به سبک بازی این منطقه هم َآشنا شویم و در رویدادهای بعد دچار مشکل نشویم. درحوزه تدارکات باید قوی‌تر عمل کنیم تا در رقابت با تیم‌هایی مانند استرالیا عملکردی بهتر داشته باشیم و اینکه باید به زیرساخت‌ها توجه شود.

سبک لازم برای دوره پساحدادی در تیم ملی ایجاد شده اما عملکرد این تیم در کاپ آسیا، نیازهای جدیدی برای آن تعریف کرد

تاکید بر حمایت مالی و زیرساخت

وی ادامه داد: بسکتبال همچنان یک سالن استاندارد در تهران دارد که بعضاً همزمان درگیر آماده سازی ۴ تیم ملی و ۲ تیم باشگاهی است. نیاز است به زیرساخت بسکتبال توجه شود و مهمتر اینکه وزارت و کمیته باید حمایت مالی در این زمینه داشته باشند. فدراسیون اقداماتی برای در اختیار داشتن آکادمی جدید در تهران انجام داده است که باید حمایت لازم برای پیشبرد ساخت و ساز آن صورت بگیرد تا زودتر به نتیجه برسد.

در انتظار دومین نسل طلایی بسکتبال

محمدرضا اسلامی در پایان گفت: شخصاً به تیم ملی بسکتبال بابت عملکردی که در کاپ آسیا داشت و با در نظر گرفتن خیلی مسائل و اتفاقات، «آفرین» می گویم. بسکتبال نشان داد که پُر از استعداد است و اگر امکانات لازم مهیا شود، تیم ملی بسیار قوی خواهیم داشت. بازیکنان تیم ملی نشان دادند که پایه گذار «دومین نسل طلایی» در بسکتبال خواهند بود.

مربی پیشین تیم ملی تاکید دارد که بازیکنان فعلی این تیم پایه گذار دومین نسل طلایی خواهند شد