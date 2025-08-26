گفتگوی مهر با کاپیتان تیم ملی بسکتبال؛از سومی کاپ آسیا تا استقلالی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در شرایطی از حضور در رقابت‌های کاپ آسیا (۲۰۲۵ جده) موفق به کسب عنوان سومی شد که ارسلان کاظمی را به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم خود داشت. او تاکید دارد که در جده کاپیتانی متفاوت از رویدادهای دیگر را تجربه کرده است اما تاکید پررنگ ترش روی شرایط مسابقات و رقابت نابرابر تیم ملی ایران با دیگر تیم هاست.

کاظمی می‌گوید تیم ملی ایران در حضور تیم‌هایی مانند استرالیا و نیوزلند به عنوان سوم دست یافت در حالیکه شخصاً این تیم‌ها را جزو بسکتبال قاره آسیا نمی‌داند، او همچنین معتقد است تبعه کردن بازیکنان دیگر کشورها، رسمی نازیبا در بسکتبال جهان شده است که پیروی از آن را خوشایند نمی بیند اگرچه بسکتبال ایران برای بقا در گردونه رقابت، شاید محکوم و مجبور به تبعیت از آن شود.

این ملی پوش بسکتبال که اخیراً وارد ترکیب تیم تازه لیگ برتری شده استقلال شده است، همچنین گفت فردای نهایی شدن قراردادش با استقلال یک پیشنهاد از شرق آسیا داشت اما به قرادادش به استقلال پایبند ماند.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال روی دیدار با ژاپن تاکید دارد چون مسیر رسیدن به یک چهارم را مشخص کرد

دیدار با ژاپن تعیین کننده مسیر رسیدن به نیمه نهایی بود

ارسلان کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کاپ آسیا همان مسابقات قهرمانی آسیا است که همه تیم‌ها برای کسب بهترین نتیجه وارد آن می‌شوند، گفت: گام اول را در رقابت با گوام محکم برداشتیم و اینگونه برای دیدار با ژاپن آماده شدیم در حالیکه می‌دانستیم دیدار با این تیم، مهمترین بازی تورنمنت برای‌مان است چون تعیین کننده مسیر رسیدن به جمع ۴ تیم برتر بود.

خلاص شدن از رویارویی با لبنان

وی ادامه داد: با غلبه بر ژاپن صدرنشینی خود در گروه را قطعی کردیم و صعود مستقیم به مرحله یک چهارم داشتیم درحالیکه اگر نتیجه این دیدار را واگذار می‌کردیم در گروه‌مان دوم می‌شدیم. آنوقت باید برای صعود به مرحله یک چهارم با لبنان رقابت می‌کردیم. هر اتفاقی ممکن بود در رقابت با این تیم بیفتد. بنابراین مهم بود که بازی با ژاپن را به سود خود تمام کنیم تا با لبنان روبرو نشویم.

بازی عجیب و غریب برابر چین تایپه

کاپیتان تیم ملی بسکتبال با یادآوری اینکه این تیم با غلبه بر چین تایپه به مرحله نیمه نهایی کاپ آسیا راه یافت، خاطرنشان کرد: نیمه اول بازنده از زمین خارج شدیم اما برای نیمه دوم به خودمان آمدیم طوریکه توانستیم با چند اختلاف امتیاز برنده نهایی بازی شویم و به مرحله نیمه نهایی راه یافتیم. در کل بازی عجیب و غریبی برابر چین تایپه داشتیم که البته از حیث یکدست بودن بازیکنان، شرایطی متفاوت از ما هم داشت.

خاطره قهرمانی در تورنمنتی که همه به نماینده ایران می‌خندید

«حضور در جمع ۴ تیم برتر آسیا هدف کوتاه مدت تیم ملی بسکتبال بود که محقق شد. شخصاً فکر می‌کردید که در عربستان به این هدف برسید؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: برای یک دوره مسابقات باشگاه‌های آسیا، در ترکیب تیم پتروشیمی حضور داشتم. برای آن رقابت‌ها پتروشیمی بازیکن خارجی نداشت و فقط ۸ بازیکن در ترکیب داشت. شرایط مان طوری بود که سایر تیم‌ها به ما می‌خندیدند اما با همان شرایط قهرمان شدیم. روز اول کاپ آسیا، این ماجرا را برای هم تیمی‌هایم تعریف کردم که یادآور شدم مهمترین مسئله در هر تورنمنت انگیزه و انسجام تیمی است.

ارسلان کاظمی می‌گوید تیم ملی بسکتبال سوم آسیا درحالیکه خیلی‌ها فکر نمی‌کردند نتیجه بگیرد

خیلی‌ها فکر می‌کردند در کاپ آسیا نتیجه نمی‌گیریم

کاظمی در این زمینه ادامه داد: بازیکنان تیم ملی بسکتبال بدون توجه به هیچ موضوعی، برای کاپ آسیا و نتیجه گیری در آن مصمم و با انگیزه بودند. خیلی‌ها فکر می‌کردند که نتیجه نمی‌گیریم اما تیم ایران نتیجه قابل توجهی گرفت. سومی کاپ آسیا بسیار با ارزش است.

با استرالیا روبرو نمی‌شدیم، فینالیست می‌شدیم

این ملی پوش بسکتبال همچنین به رویارویی با استرالیا در مرحله نیمه نهایی که طی آن اولین و تنها باخت کاپ آسیا برای تیم ملی ایران را رقم خورد، اشاره داشت و ادامه داد: چه بسا اگر در این مرحله با تیمی غیر از استرالیا رقابت می‌کردیم، فینالیست هم می‌شدیم. استرالیا بیشتر از یک سر و گردن با بسکتبال ما و آسیا فاصله دارد.

بسکتبال استرالیا و نیوزلند را جزو آسیا نمی دانم

وی در ادامه این بحث به تصمیم سال ۲۰۱۷ فدراسیون جهانی بسکتبال مبنی بر اضافه شدن بسکتبال اقیانوسیه به آسیا و در راستای آن قرار گرفتن استرالیا و نیوزلند در جمع تیم‌های آسیایی اشاره داشت و گفت: شخصاً اصلاً استرالیا و نیوزلند را جزو تیم‌های آسیایی نمی دانم و دلیلش هم سطح متفاوت و بالای بسکتبال آنها است. در استرالیا بسکتبال جزو رشته‌های اصلی به حساب می‌آید، اصلاً بسکتبال یکی از دو رشته اول استرالیا است. برای این رشته سرمایه گذاری بالایی در این کشور می‌شود و به همین دلیل در رنکینگ جهانی سوم است.

نمی‌توان از تیمی غیر از استرالیا انتظار قهرمانی داشت

کاپیتان تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: بسکتبال استرالیا در یک سطح متفاوت از آسیا است. اصلاً از هیچ جهت، بسکتبال این کشور شبیه آسیا نیست. بسکتبال استرالیا در NBA نماینده‌های زیادی دارد اما با آل استارهای لیگ خودش وارد کاپ آسیا می‌شود، در این دوره سه بازیکن پیشین استرالیا در NBA در ترکیب این تیم حضور داشتند اما هیچ یک امروز در این لیگ شاغل نیستند. در واقع استرالیا با بازیکنانی غیر از آنهایی که در NBA بازی می‌کنند، در کاپ آسیا شرکت کرد و قهرمان شد. شرایط این تیم به گونه‌ای است که نمی‌توان از تیمی غیر از استرالیا انتظار قهرمانی داشت.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال می‌گوید وقتی استرالیا باشد نمی‌توان از تیم دیگری انتظار قهرمانی داشت

رقابت در حضور استرالیا و نیوزلند نامردی است

وی تصریح کرد: نیوزلند هم از تیم‌های فوق العاده است. ۹۰ درصد بازیکنان این تیم در استرالیا بازی می‌کنند. نیوزلند فوق العاده خوب کار می‌کند. ایران با غلبه بر این تیم به عنوان سوم دست یافت و همین ارزش عنوان کسب شده را بیشتر می‌کند اما در کل رقابت در تورنمنتی که نیوزلند و استرالیا هم در آن هستند، نامردی است.

چالش بازیکنان تبعه در ترکیب تیم‌ها

کاظمی به چالش حضور بازیکنان تبعه در ترکیب تیم‌های آسیایی هم اشاره کرد و افزود: علاوه بر رقابت نابرابر با نیوزلند و استرالیا، مسئله دیگری که هر روز بدتر هم می‌شود، حضور زیاد بازیکنان تبعه در ترکیب تیم‌ها است. تیم‌ها هر روز بازیکنان تبعه بیشتری به خدمت می‌گیرند و این خیلی عجیب است. قطر ۷ - ۶ بازیکن تبعه داشت. چین تایپه ۲ بازیکن تبعه و ۲ بازیکن دورگه داشت. به غیر از نیوزلند و استرالیا و از میان آسیایی‌ها، فقط ایران و چین بودند که بازیکن تبعه نداشتند.

سکوت در مورد دورگه‌های به کار گرفته شده در بسکتبال ایران

«البته تیم ملی ایران هم زمانی اقدام به دعوت از بازیکنان دو رگه خود کرد و حتی در برخی رویدادها از آنها در ترکیب اصلی استفاده کرد»، کاظمی در واکنش به این موضوع گفت: تمایلی به صحبت در این زمینه ندارم. اجازه بدهید در مورد آن حرفی نزنم.

محکوم و مجبور به جذب بازیکنان تبعه هستیم

«جواد داوری پیش از این اینگونه عنوان کرد که شاید بسکتبال ایران هم برای رقابت با حریفان اقدام به جذب بازیکنان تبعه کند. به نظر شما کار درست و قشنگی است؟»، کاپیتان تیم ملی بسکتبال در واکنش به این موضوع مطرح توسط خبرنگار مهر گفت: از نظر من که کار زیبایی نیست اما برای ماندن در گردونه رقابت، به نوعی محکوم و مجبور به این کار هستیم. اسپانیا از قدرت‌های بسکتبال جهان است که نایب قهرمانی المپیک و قهرمانی جهان را هم در کارنامه دارد. این تیم هم گارد آمریکایی به خدمت گرفته است. جذب بازیکنان تبعه در تمام دنیا مرسوم شده است.

بسکتبال ایران برای بقا در گردونه رقابت شاید محکوم و مجبور به جذب بازیکنان تبعه شود؛ این را کاظمی می‌گوید

وارد حاشیه نمی‌شوم

وی همچنین به پرسشی مبنی بر اینکه «در صورت تصمیم گیری برای جذب بازیکنان تبعه فکر می‌کنید باید برای کدام پست این اقدام صورت بگیرد؟»، پاسخ نداد و گفت: ترجیح می‌دهم در این موارد صحبتی نداشته باشم. دوست ندارم وارد حاشیه شوم.

به عنوان کاپیتان اختیاراتی گرفتم که قبلاً نداشتم

ارسلان کاظمی که در کاپ آسیا به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم ملی بسکتبال بود در مورد این مسئولیت خود و اینکه با تأثیرگذاری بالا در زمین همراه بود، گفت: من فقط به وظیفه خودم عمل کردم و کار بیشتری انجام ندادم. البته باید از اعضای کادر فنی تشکر کنم که به عنوان کاپیتان اختیاراتی به من دادند. زمان «هاکان دمیر» و در بازی‌های آسیایی هم کاپیتان بودم اما هیچ اختیاری نداشتم اما با اختیاراتی که از طرف «مانولوپولوس» و دیگر اعضای کادر فنی تیم گرفتم، می‌توانستم در مواقع لزوم مشوق تیم باشم یا حتی فریاد بزنم. البته اختیاراتی که گرفته بودم، محدود به همین موارد نمی‌شد.

ورودی به مسائل فنی نداشتم چون به من ارتباط نداشت

وی در پاسخ به این پرسش که «به عنوان کاپیتان در مورد مسائل فنی، بازیکنان و انتخاب آنها نظری برای کادر فنی داشتید؟»، تاکید کرد: هرگز به این موضوع ورود نداشتم چون اصلاً به من ربطی نداشت. در اموری که به من ارتباطی ندارد، وارد نمی‌شوم. حتی اگر در این زمینه از من سوالی هم می‌پرسیدند و کمکی می‌خواستید، قطعاً وارد آن نمی‌شدم چون بی ارتباط با من بود.

نارضایتی از روند آماده سازی؛ شرایط سخت بود

ملی پوش بسکتبال همچنین در مورد روند آماده سازی تیم ملی برای حضور در کاپ آسیا و اینکه «آیا کافی بود؟»، گفت: قطعاً نه؛ ما دو هفته و نیم دیرتر از زمان پیش بینی شده تمرینات‌مان را آغاز کردیم. به خاطر پیوستن محمد امینی مجبور بودیم به خارج از کشور برویم. در کل بازیکنان یک ماه دور از خانواده های‌شان بودند و این شرایط راحتی برای آنها نبود اما همه مصمم و با انگیزه بودیم به همین دلیل با مشکلات و سختی‌ها کنار آمدیم.

کاظمی: شرایط روند آماده سازی سخت بود اما فدراسیون کوتاهی نکرد

فدراسیون کوتاهی نکرد

وی در عین حال خاطرنشان کرد: فدراسیون اصلاً در بحث مهیا کردن شرایط برای آماده سازی بازیکنان کم کاری نکرد. برنامه‌های آماده سازی برای تیم تدارک دیده شده بود که به خاطر جنگ کنسل شد و برنامه‌های دیگری جایگزین شد. در واقع در آن مقطع زمانی و با توجه به محدودیت‌های موجود، بهترین برنامه ممکن برای تیم ملی تدارک دیده شد.

تاکید بر به کارگیری ملی پوشان در لیگ

کاظمی در مورد برنامه‌های موردنیاز پیش از ورود تیم ملی بسکتبال به پنجره‌های انتخابی جام جهانی خاطرنشان کرد: برای پنجره‌های انتخابی موضوع مهم به لیگ و به کارگیری بازیکنان در دیدارهای باشگاهی مربوط می‌شود. در بیشتر کشورها برای این رقابت‌ها (پنجره‌های انتخابی) بیشتر از یک هفته و ۱۰ روز مسابقات لیگ را تعطیل نمی‌کنند. مهتر این است که بازیکنان در تیم باشگاهی خود نیمکت نشین نباشند و در جریان بازی حضور داشته باشند و اینگونه آمادگی لازم را کسب کنند.

صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی خیلی سخت است

«صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی هدف بلند مدت تبیین شده برای تیم ملی بسکتبال است. فکر می‌کنید این هدف مانند هدف کوتاه مدت مبنی بر حضور در جمع ۴ تیم برتر آسیا محقق شود؟»، کاظمی در پاسخ به این پرسش گفت: تا جام جهانی فاصله داریم و از الان نمی‌توان در مورد آن صحبت دقیقی داشت اما آنچه مسلم است برای این رویداد به برنامه ریزی گسترده‌تر و سرمایه گذاری خیلی بالاتر نیاز داریم. صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی قطعاً غیرممکن نیست اما واقعاً خیلی سخت است. از حالا باید برای آن برنامه ریزی کرد.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال تاکید کرد که مانولوپولوس کار بزرگی در این تیم انجام داده است

مانولوپولوس کار بزرگی کرد

وی همچنین در مورد «مانولوپولوس» و عملکرد این مربی یونانی در رأس تیم ملی بسکتبال گفت: او طی مدت زمان حضورش در ایران، کمک زیادی به بسکتبال ما کرده است. کسی که بتواند جوانان را وارد ترکیب تیم ملی کند و در یک بازه زمانی کوتاه مدل بازی آنها را به سمت اهداف پیش بینی شده تغییر دهد، کار بزرگی کرده است به خصوص که در عین حال همه دوستش داشته باشند. مانولوپولوس مربی دوست داشتنی است.

خوشحالم استقلالی شدم

ارسلان کاظمی که قرار است فصل جدید لیگ برتر بسکتبال را با تیم تازه لیگ برتری شده استقلال پیگیری کند، در مورد این انتخابش گفت: درست که تیم بسکتبال استقلال تازه وارد به لیگ برتر است اما باشگاه استقلال سابقه زیادی در ورزش و فوتبال کشور دارد و قطعاً در بسکتبال هم با برنامه کار می‌کنم. به من پیشنهاد شد و با بررسی همه جانبه، آن را پذیرفتم. خوشحالم که امسال با استقلال در لیگ برتر حاضر می‌شوم.

پیشنهاد دیرهنگام

«چرا لژیونر نشدید؟»، این پرسش پایانی خبرنگار مهر از ارسلان کاظمی بود که در پاسخ به آن گفت: فردای روزی که با استقلال قرارداد بستم از یک تیم شرق آسیا پیشنهاد گرفتم اما دیگر قراردادم با استقلال نهایی شده بود و به همین متعهد به آن ماندم.

ارسلان کاظمی که سال گذشته شاگرد مهران شاهین طبع در شهرداری گرگان بود امسال با همین مربی در استقلال خواهد بود