به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال کاپ آسیا و از مرحله یک چهارم این مسابقات، شامگاه چهارشنبه (۲۲ مرداد) تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف چین تایپه رفت و برابر این تیم با نتیجه ٧٨ بر ٧٥ متحمل شکست شد.

شاگردان مانولوپولوس که بدون باخت و با غلبه بر گوام، ژاپن و سوریه از مرحله گروهی رقابت های کاپ آسیا صعود کردند، در هر دو کوارتر نیمه نخست دیدار برابر چین تایپه متحمل شکست شدند و با ١٦ اختلاف امتیاز به رختکن رفتند.

آنها در کوارتر سوم صاحب برد شدند اگرچه همچنان در مجمع امتیازات عقب بودند اما اینگونه امیدوار برای کسب نتیجه پایانی، وارد کوارتر چهارم شدند.

در کوارتر پایانی وقت قانونی، ملی پوشان ایران برتری فنی که از ابتدای نیمه دوم آغاز کردند را ادامه دادند و اینگونه خود را به حریف نزدیک تر و حتی در امتیازهای ٦٩، ٧٢ و ٧٤ برابر کردند. بعد از آن و در حالیکه تنها ٣ دقیقه به پایان بازی مانده بود، بازیکنان ایران خود را به امتیاز ٧٦ رساندند و برای نخستین بار در طول بازی از حیث مجموع امتیاز از حریف پیشی گرفتند. بازیکنان ایران در نهایت با برتری قاطع در این کوارتر، برنده نهایی بازی شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و چین تایپه به این شرح است:

* ایران ٧٨ - چین تایپه ٧٥

(٢٤ - ١١)، (١٥ - ١٨)، (٢٦ - ٢٢)، (٢٦ - ١١)

با برتری برابر چین تایپه، تیم ملی بسکتبال وارد جمع ٤ تیم برتر رقابت های کاپ آسیا شد. استرالیا حریف ایران در ابن مرحله است.