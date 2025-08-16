تیم ملی بسکتبال به فینال کاپ آسیا نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و استرالیا از مرحله نیمه نهایی رقابت های کاپ آسیا، شامگاه شنبه (۲۵ مرداد) در جده عربستان برگزار شد.

در این دیدار، شاگردان ایرانیِ سوتیریس مانولوپولوس با نتیجه ٩٢ به ٤٨ برابر حریف مدعی خود شکست خوردند. ٥١ به ٢٩ نتیجه ای بود که بازیکنان استرالیا با ثبت آن، برنده نیمه نخست بازی را تمام کردند.

ملی پوشان بسکتبال پس از شکست در کوارتر نخست، نتیجه کوارترهای دوم و سوم را به ترتیب با ١٥ و ٢١ اختلاف امتیاز واگذار کردند. آنها در جریان کوارتر پایانی با در پیش گرفتن روندی متفاوت توانستند بالاخره از حریف پیش بیفتند و تنهازبا یک اختلاف صاحب برتری در این کوارتر شوند اما در نهایت بازنده بازی شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و استرالیا به این شرح است:

* ایران ٤٨ - استرالیا٩٢

(٢٠ - ٢٧)، (٩ - ٢٤)، (٨ - ٢٩)، (١٢ - ١١)

ملی پوشان بسکتبال ایران با غلبه بر گوام، سوریه، ژاپن (مرحله گروهی) و چین تایپه (یک چهارم) به مرحله نیمه نهایی رقابت های کاپ آسیا رسیدند اما با واگذاری نتیجه دیدار این مرحله برابر استرالیا از صعود به فینال بازماندند. بدین ترتیب آنها باید آخرین دیدار خود در این دوره رقابت ها را در مرحله رده بندی و برای کسب جایگاه سوم برگزار کنند.

نیوزلند حریف تیم ملی بسکتبال برای کسب جایگاه سوم کاپ آسیا است. این تیم در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی برابر چین با نتیجه ۹۸ به ۸۴ شکست خورد و همچون ایران از صعود به فینال بازماند. دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و نیوزلند در مرحله رده بندی کاپ آسیا ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه (۲۶ مرداد) برگزار خواهد شد.