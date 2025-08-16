به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال شامگاه یکشنبه (۲۵ مرداد) در مرحله نیمه نهایی کاپ آسیا به مصاف استرالیا می‌رود. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که ملی پوشان ایران با کسب ۴ پیروزی متوالی برابر تیم‌های گوام، سوریه، ژاپن و چین تایپه وارد جمع چهار تیم برتر آسیا شدند و حالا باید برای فینالیست شدن برابر مدافع عنوان قهرمانی قرار بگیرند.

جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید دارد که پیروزی در این دیدار هم دور از دسترس نیست اگرچه بسیار سخت است و به تمرکز بالا نیاز دارد، به همین دلیل است که او بابت پیروزی در این بازی، پاداشی ویژه برای اعضای تیم ملی در نظر گرفته است.

جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکردی که تیم ملی بسکتبال طی هفته گذشته در مرحله گروهی و یک چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا داشت، گفت: زمانی که در کمیته فنی در مورد انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی بحث و بررسی داشتیم، یکی از رویکردهای اصلی‌مان صعود به نیمه نهایی رقابت‌های کاپ آسیا بود که خوشبختانه محقق شده است در حالی که در مسیر آماده سازی با مشکلاتی هم مواجه بودیم.

وی با یادآوری جنگ تحمیلی در ایران و تاثیرات منفی که روی روند آماده سازی تیم ملی بسکتبال داشت، خاطرنشان کرد: دوره ۱۲ روزه جنگ برنامه‌های ما را خیلی زیاد جابه جا کرد اما خوشبختانه با کار گروهی و به ویژه بازگشت به موقع «سوتیریس مانولوپولوس» توانستیم دوباره به اردوهای منظم بازگردیم و با پیگیری تمرینات، شرایط اتفاقات خوب اینچنینی را مهیا کردیم.

داوری تاکید دارد که تیم ملی بسکتبال در جنگی نابرابر با حریفان وارد مرحله نیمه نهایی کاپ آسیا شد

رئیس فدراسیون بسکتبال با یادآوری بردی که تیم ملی بسکتبال برابر گوام، سوریه، ژاپن (مرحله گروهی) و چین تایپه (مرحله یک چهارم) به دست آورد و بدون باخت راهی مرحله نیمه نهایی کاپ آسیا شد، خاطرنشان کرد: تیم ملی بسکتبال ایران در یک جنگ نابرابر به این مرحله از مسابقات راه یافته است و همین ارزش کار ملی پوشان را خیلی بیشتر می‌کند. ایران تنها تیمی است که از بازیکنان تبعه در ترکیب خود بهره نمی‌برد، سایر تیم‌ها ترکیب خود را با حضور چنین بازیکنانی کامل کرده اند.

وی ادامه داد: این انتقادی است که همیشه داشته ایم و در آینده‌ای نزدیک باید فکری به حال آن داشته باشیم اما به هر حال با وجود این معضل و غیبت بازیکنی مانند بهنام یخچالی، تیم ملی وارد جمع چهار تیم برتر کاپ آسیا شد. وقتی بازیکنی به هر دلیلی از ترکیب تیم ملی کنار می‌رود، سایر نفرات باید به هر نحوی جای خالی او را پُر کنند. در نبود بهنام که به دلیل مشکلات شخصی موفق به حضور در ترکیب تیم ملی نشد، این مهم از طرف سایر بازیکنان و بزرگترهای تیم مانند ارسلان کاظمی به بهترین شکل ممکن انجام شد.

داوری تاکید کرد: طی چهار دیدار گذشته، بازیکنان یکدل و یکدست برابر حریفان به میدان رفتند و موفق به ثبت بردهای ارزشمندی شدند. امروز بسکتبال نسل ارزشمندی در اختیار دارد و امیدوارم در آینده‌ای نزدیک خیلی بیشتر از آنها ببینیم و بشنویم.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد دیدار برابر چین تایپه و عملکرد متفاوت ملی پوشان در نیمه اول و دوم گفت: موضوع باید به لحاظ فنی کاملاً بررسی شود تا برای دیدارهای آینده مشکل ساز نشود اما طبق انچه آرمان زنگه هم به آن اشاره داشت، بازیکنان در نیمه نخست تمرکز لازم را نداشتند و به همین دلیل نتوانستند نتیجه‌ای بگیرد. متمرکز شدن ملی پوشان در نیمه دوم کمک زیادی کرد تا بتوانند از قابلیت‌های فنی خود برای دستیابی به نتیجه استفاده کنند.

وی همچنین در مورد دیدار شامگاه یکشنبه تیم ملی بسکتبال برابر استرالیا در نیمه نهایی کاپ آسیا گفت: قطعاً که هدف ما پیروزی در این بازی است اما می‌دانیم که کار سختی هم داریم. استرالیا تیمی محکم و قوی در بسکتبال به حساب می‌آید. این تیم از زمانیکه وارد بسکتبال اسیا و اقیانوسیه شده است همواره قهرمان کاپ آسیا بوده و حالا هم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی برابر ایران قرار می‌گیرد. با همه اینها می‌توانیم پیروز دیدار برابر استرالیا باشیم اگر بازیکنان با اعتماد به نفس و تمرکز لازم وارد زمین شوند. برای این بازی بیشتر از هر دیدار دیگری به تمرکز نیاز است.

اعتقاد رئیس فدراسیون بسکتبال بر این است که ملی پوشان می‌توانند برابر استرالیا پیروز شوند اما سخت و با تمرکز بسیار بالا

داوری با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی تیم ملی بسکتبال برابر استرالیا و فینالیست شدن در کاپ آسیا به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «با توجه به اهمیت این دیدار آیا پاداشی برای پیروزی در آن تعیین شده است؟»، پاسخ مثبت داد و گفت: ۱۰۰ میلیون تومان پاداشی است که فدراسیون بسکتبال در صورت پیروزی برابر استرالیا و صعود به فینال کاپ آسیا، به هر یک از اعضای تیم ملی بسکتبال پرداخت خواهد کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: برای پرداخت دلاری پاداش با مشکلاتی مواجه هستیم به همین دلیل پاداش مورد نظر را به صورت ریالی در اختیار ملی پوشان قرار خواهیم داد ضمن اینکه پاداش تعیین شده شامل اعضای کادر فنی هم می‌شود اما به میزان کمتر.