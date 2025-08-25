تحقق هدف کوتاه مدت تیم ملی بسکتبال؛ دورخیز برای دومین هدف

محسن شاه علی که به عنوان سرپرست کنار تیم ملی بسکتبال در محل برگزاری رقابت های کاپ آسیا (جده) حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه قرارگرفتن در جمع ۴ تیم برتر آسیا هدف کوتاه مدت پیش بینی شده برای این تیم بود، گفت: در جریان نشست های کمیته فنی که سال گذشته و در راستای انتخاب سرمربی برای تیم ملی برگزار شد، دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت برای این تیم تعریف شد. حضور در جمع ۴ تیم برتر کاپ آسیا هدف کوتاه مدت تعیین شده بود که محقق شد.

وی با اشاره به حضور تیم های نیوزلند و استرالیا در رقابت های کاپ آسیا خاطرنشان کرد: در واقع با در نظر گرفتن حضور این تیم ها که از قدرت های شرکت کننده به حساب می آیند، قرار گرفتن در جمع ۴ تیم برتر به عنوان هدف کوتاه مدت تیم ملی در نظر گرفته شد که با عملکرد خوب ملی پوشان و البته درایت اعضای کادر فنی به دست آمد آنهم در شرایطی که ایران از حیث ترکیب شرایطی کاملا متفاوت نسبت به دیگر تیم ها داشت.

این مربی بسکتبال با اشاره به حضور بازیکنان تبعه در ترکیب تیم های شرکت کننده در کاپ آسیا خاطرنشان کرد: به غیر از ایران، استرالیا و نیوزلند، دیگر تیم ها از بازیکنان تبعه در ترکیب تیم خود استفاده می کردند. این موضوع شرایط را برای رقابت کاملا متفاوت و سخت می کرد. با این حال ملی پوشان ایران توانستند خود را تا مرحله نیمه نهایی بالا بکشند و یکی از سکوهای مسابقات را از آن خود کنند.

شاه علی با تاکید بر اینکه تیم ملی بسکتبال در کاپ آسیا بهتر از این نمی توانست نتیجه بگیرد، به مشکلات بازدارنده در اجرای برنامه های آماده سازی به واسطه جنگ تحمیلی در ایران اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی مفصلی برای تیم ملی پیش بینی شده بود که جنگ در کل آن را به هم ریخت طوریکه به ناچار در فرصت کم برنامه های دیگری را جایگزین کردیم.

وی ادامه داد: قرار بود تیم ملی روسیه به ایران سفر کند، ما سفری به بلاروس داشته باشیم و در یک تورنمنت چندجانبه به میزبانی اردن هم شرکت کنیم اما به خاطر جنگ و اثراتش، این برنامه ها به طور کلی کنسل شد و سفر به لبنان و روسیه جایگزین شد. در کل ملی پوشان پیش از ورود به کاپ آسیا سفر ۳۲ روزه ای داشتند که بابت آن خیلی هم اذیت شدند اما به خاطر هدفی که داشتند، تحمل کردند.

سرپرست تیم ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: ملی پوشان بسکتبال ابتدا به لبنان سفر کردند تا هم برگزارکننده چند دیدار تدارکاتی در این کشور باشند و هم موقعیتی فراهم شود تا محمد امینی و بهنام یخچالی به ترکیب اضافه شوند اگرچه بهنام به خاطر مسائل شخصی نتوانست به لبنان سفر کند. ابتدا قرار بود از لبنان به ایران بازگردیم سپس راهی روسیه شویم اما به خاطر شرایط پروازی کشور و احتمال لغو دوباره آنها، از همان لبنان راهی روسیه شدیم و بعد از اتمام برنامه آماده سازی در این کشور، از همانجا راهی محل کاپ آسیا در عربستان شدیم.

شاه علی افزود: چند روز زودتر وارد جده شدیم، قرار بود دیداری با استرالیا داشته باشیم که به خاطر برخی ناهماهنگی ها لغو شد. با این شرایط و فشردگی سفرهایی که داشتیم، دیدارهای‌مان را در کاپ آسیا آغاز کردیم و توانستیم به هدف تعیین شده، دست یابیم.

طبق مصوبه کمیته فنی، ورود به جام جهانی و بعد از آن صعود از مرحله مقدماتی این رقابت ها، هدف بلند مدت تیم ملی بسکتبال است

وی با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال پنجره های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ قطر را پیش رو دارد، گفت: حضور درجام جهانی و صعود از مرحله مقدماتی این رقابت ها، هدف بلند مدت تبیین شده برای این تیم است که از این پس باید برای تحقق آن تلاش کنیم. البته دستیابی به این هدف به راحتی هدف کوتاه مدت مان نیست. این هدف بلند مدت به برنامه ریزی خاص تر همراه با سرمایه گذاری بیشتر نیاز دارد.

سرپرست تیم ملی بسکتبال گفت: برای تحقق این هدف همه عوامل موردنیاز باید به جا و به موقع فراهم شود. نبود هر فاکتور ما را از رسیدن به هدف دور می کند. باید برنامه ریزی گسترده شامل تمرینات آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی کافی داشته باشیم اما همزمان باید نیازهای سخت افزاری هم موردتوجه باشد. به همین دلیل روی سرمایه گذاری و نیاز به بودجه کافی تاکید دارم. امیدوارم وزارت ورزش تمهیدات لازم را بیندیشد.

محسن شاه علی با بیان اینکه بعد از بازگشت سوتیریس مانولوپولوس به ایران در مورد اردوهای تیم ملی برای حضور در پنجره های انتخابی جام جهانی برنامه ریزی می شود، گفت: هنوز برنامه پنجره های به صورت رسمی اعلام نشده است اما طبق روال از آبان درگیر این رقابت ها می شویم.