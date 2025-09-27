محمدزاده: فرهنگ برخورد با ناشنوایان نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در همایشی که به‌مناسبت هفته ناشنویان در تبریز برگزار شد، گفت: یادی کنیم از بنیان‌گذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز مرحوم جبار باغچه‌بان که برای اولین بار در ایران توانست سکوت کودکان ناشنوا را بشکند.

محمدزاده در ادامه با اشاره به توانایی‌های ناشنوایان، بیان کرد: نداشتن توانایی در یک زمینه شاید محدودیت‌هایی ایجاد کند اما شما ناشنوایان در زمینه‌های دیگر بسیار توان‌مندتر از بقیه هستید. در مقاله‌ای آمده بود که جامعه ناشنوایان به‌واسطه دقت در فهم لب‌خوانی، تیزهوش‌تر و تیزبین‌تر می‌شوند و یا اینکه در رشته‌های ورزشی، پا به پای دیگران مقام کسب می‌کنند.

وی افزود: فرهنگ جامعه ما در برخورد با ناشنوایان نیازمند اصلاح است. ناشنوایان آن‌گونه که شایسته هستند در جامعه مورد توجه قرار نگرفته‌اند و باید تلاش شود این قشر ارجمند در همه عرصه‌ها حضور پررنگی داشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان با اشاره به اینکه ناشنوایی قابل پیشگیری است، گفت: به‌طور متوسط سالانه بین دو تا سه هزار کودک ناشنوا یا کم‌شنوا در ایران متولد می‌شوند که با عنایت به پیشرفت علم و غربالگری‌هایی که انجام می‌شود، بیش از نود درصد آن‌ها با کاشت حلزون درمان می‌شوند.