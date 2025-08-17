به گزارش خبرنگار مهر، عظیم طهماسبی پیش از ظهر یکشنبه به رسانه‌ها گفت: با پیگیری‌های انجام شده پرواز مسیر تهران – بیرجند – تهران افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طبق برنامه، پروازهای یزد ایر در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام می‌شو و پرواز سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ از تهران آغاز و ساعت ۲۱:۳۰ وارد فرودگاه بیرجند می‌شود و ساعت ۲۲:۰۰ به سمت تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: پرواز جمعه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۲۰:۲۰ در بیرجند فرود می‌آید و ساعت ۲۱:۲۰ به مقصد تهران انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه با برقراری این پروازها، تعداد پروازهای هفتگی مرکز استان به ۱۶ پرواز افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر تنها روز چهارشنبه بدون پرواز هستیم که رایزنی‌ها برای رفع این کمبود هم در حال انجام است.