به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای افزایش ایمنی و بهبود کیفیت خدمات شهری از نصب گسترده پروژکتور در بوستان‌های این منطقه خبر داد.

وی گفت: در ماه‌های اخیر، عملیات نصب پروژکتور در بوستان‌های منطقه با هدف ارتقای روشنایی شبانه و افزایش امنیت شهروندان با جدیت دنبال شده است.

اخگرپور بیان داشت: نصب ۱۲۰ دستگاه پروژکتور در بوستان شهدای نعمت‌آباد، نصب ۱۰ دستگاه پروژکتور در میدان بهمنیار، نصب ۲۰ دستگاه پروژکتور در بلوار وصال، نصب ۱۶ دستگاه پروژکتور در بوستان پارسا، نصب ۱۲ دستگاه پروژکتور در بوستان شهروند، نصب ۵۰ دستگاه پروژکتور در بوستان ۲۲ بهمن، نصب ۴۳ دستگاه پروژکتور در بوستان‌های مطهری، شریعتی و جوانه از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.

وی بیان کرد: ۸۰ عدد پروژکتور نیز طی روزهای آینده در بوستان گلچین نصب خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۹ با تأکید بر ادامه‌دار بودن این طرح افزود: برنامه‌ریزی شده است تا پایان شهریور ماه، ۵۰۰ پروژکتور دیگر نیز در بوستان‌های سطح منطقه نصب شود تا ضمن افزایش روشنایی، فضای ایمن‌تری برای حضور شهروندان در ساعات شب فراهم آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان صورت گرفته و با جدیت ادامه خواهد یافت.