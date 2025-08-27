  1. جامعه
افتتاح پروژه تصفیه فاضلاب در تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از افتتاح تصفیه خانه فاضلاب تهران با ظرفیت ۱۰ مترمکعب در روز و با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد ریالی همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصفیه خانه فاضلاب تهران با ظرفیت ۱۰ مترمکعب در روز و با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد ریالی همزمان با هفته دولت، با حضور حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

حسن عباس نژاد در آئین افتتاح این پروژه گفت: یکی از سیاست‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه و پیگیری موضوع تصفیه و بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی است تا از منابع آبی در مصارف مختلف به شکل بهینه استفاده شود.

وی با اشاره به شرایط آبی استان تهران افزود: با توجه به کاهش بارش‌ها و کمبود منابع، ضرورت دارد واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس به سمت احداث و بهره برداری از سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب حرکت کنند و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند بخشی از چالش کم آبی کشور را جبران کند.

عباس نژاد ضمن قدردانی از مدیران شرکت شایان صنعت و تلاش همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان تهران خاطرنشان کرد: این شرکت با وجود داشتن فاضلاب بهداشتی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته اقدام به احداث سیستم تصفیه خانه کرده است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم که این اقدام نشان دهنده مسئولیت پذیری صنعت در قبال محیط زیست و منابع حیاتی کشور است.

