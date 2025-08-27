به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، طبق بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد سود ده (۱۷۸ شرکت)، ۴۰ درصد زیان‌ده (۱۳۸ شرکت) و مابقی سربه‌سر یا در حال تصفیه بوده‌اند.

در میان ۱۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی مشمول نیز ۶۶ درصد سود ده (۸۶۲ شرکت)، ۲۹ درصد زیان‌ده (۳۷۰ شرکت) و سایر شرکت‌ها در حال تصفیه یا پیش از مرحله بهره‌برداری گزارش شده‌اند.

همچنین عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ منجر به تحمیل زیان خالص ۹۵ هزار و ۹۶۶ میلیاردتومان شده است.

دیوان محاسبات بر لزوم تعیین قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی، تأمین سهم دولت در قیمت‌های تکلیفی جهت امکان ارزیابی عملکردها، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی تأکید دارد.