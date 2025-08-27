کشف دو تن و ۹۵۵ کیلوگرم انواع مواد افیونی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهری، سرهنگ سید داوود حسینی اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری مقدار دو تن و ۹۹۵ کیلوگرم انواع مخدر در سطح استان کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه با سال قبل به میزان ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: از این میزان کشفیات هزار و ۴۴۳ کیلوگرم معادل ۴۸ درصد تریاک بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در همین مدت تعداد دو هزار ۳۱ نفر قاچاقچی و خرده فروش دستگیر شدند که معادل پنج درصد رشد داشته و همچنین تعداد ۶ هزار و ۳۸۷ معتاد جمع آوری معادل چهار درصد افزایش داشته است و درمجموع در زمینه دستگیری مواد مخدر در این مدت معادل پنج درصد رشد نشان می‌دهد.

حسینی اظهار کرد: در عملیات پلیس از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف شد و همچنین تعداد چهار قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تعداد ۴۵۵ فقره طرح‌های عملیاتی ارتقا امنیت اجتماعی-کنترل محور مواصلاتی-پاکسازی نقاط آلوده –تشدید برخورد با خرده فروشان موادمخدر-پاکسازی حواشی مراکز آموزشی در سطح استان اجرا شد و در این راستا مقدار هزار و ۵۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد پنج هزار و ۳۴۲ نفر نیز دستگیر شدند.

حسینی خاطرنشان کرد: طرح آرامش در شهر به مدت یک هفته در سطح استان اجرایی شد که تعداد ۱۶۸ نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تعداد ۵۲۸ نفر معتاد جمع آوری، که در این راستا مقدار ۱۸۹ کیلوگرم از انواع مواد مخدر و صدو یازده هزار و ۵۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد.