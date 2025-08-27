اجرای ۱۰ هزار انشعاب جدید آب در خراسان جنوبی؛ تعویض ۴۴۰۰ کنتور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: طی سال گذشته بیش از ۱۰ هزار انشعاب جدید اجرا و هفت هزار و ۳۵۹ انشعاب قدیمی بازسازی شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته، بیان کرد: در این مدت ۹۸ کیلومتر شبکه فرسوده بازسازی، ۱۳۶ کیلومتر شبکه توسعه و ۲۱ کیلومتر خطوط انتقال بازسازی شده است.

توکلی با اشاره به دیگر پروژه‌های انجام شده، افزود: همچنین در این مدت پنج ایستگاه پمپاژ جدید احداث و ۱۱ حلقه چاه حفر شده است.

وی از احداث ۱۱ هزار و ۴۹۰ متر مکعب مخزن ذخیره آب طی سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در راستای جلوگیری از هدر رفت آب، بیش از چهار هزار و ۴۰۰ کنتور مشترکان تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: در پنج سال گذشته و با یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، ۱۰۶ حلقه چاه جدید حفر و تجهیز شده و ۱۸۰ روستا به شبکه آب پایدار متصل شده‌اند.

توکلی بیان کرد: از ۱۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب در استان، حدود ۹۰۰ کیلومتر فرسوده است که ۱۰۰ کیلومتر آن در شهر بیرجند قرار دارد.