به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح شنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد یک‌ساله شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال گذشته ۷ هزار و ۳۴۹ انشعاب بازسازی و نوسازی و بیش از ۱۰ هزار انشعاب جدید در بخش شهری و روستایی واگذار شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۹۸ کیلومتر شبکه فرسوده بازسازی، ۱۲۶ کیلومتر توسعه شبکه و ۲۱ کیلومتر بازسازی خطوط انتقال انجام شده است.

وی افزود: در این مدت ۵ ایستگاه پمپاژ جدید احداث، ۱۱ حلقه چاه حفر و ۱۴۹۰ متر مکعب مخزن ذخیره آب ساخته شد و همچنین بیش از چهار هزار و ۴۰۰ کنتور مشترکان تعویض شده است.

اشاره به برنامه هفته دولت

توکلی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افزود: امسال ۲۴ پروژه عمدتاً ملی با اعتبار ۲۶۵ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا را طرح آبرسانی به روستاهای محروم دانست و گفت: در فاز نخست این طرح، ۷۳ روستا از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند و در فاز دوم نیز ۱۰ هزار و ۶۸۳ خانوار در ۱۴۷ روستا از آب شرب بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل آبفای استان ادامه داد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز ۳۲ پروژه آبرسانی تعریف شده که تاکنون ۲۱ پروژه تکمیل شده است.

وی با اشاره به تأمین ۲۱ درصد از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های ملی استان گفت: تاکنون ۱۹۳ کیلومتر شبکه توزیع آب از مجموع ۹۳۰ کیلومتر مورد نیاز اجرا شده و ۲۳ کیلومتر شبکه فاضلاب نیز به بهره‌برداری رسیده است.

توکلی خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته با یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، ۱۰۶ حلقه چاه جدید حفر و ۱۸۰ روستا به شبکه آب پایدار متصل شدند.

وی با تأکید بر لزوم بازسازی شبکه‌های فرسوده استان گفت: از ۱۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب، حدود ۹۰۰ کیلومتر فرسوده است که ۱۰۰ کیلومتر آن در شهر بیرجند قرار دارد و اصلاح آن از برنامه‌های جدی شرکت خواهد بود.

۱۴ درصد مشترکین خراسان جنوبی کم مصرف هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاصلاب خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت الگوی مصرف آب در استان اظهار کرد: بر اساس آمار، ۱۴ درصد مشترکان زیر پنج مترمکعب در ماه مصرف دارند که به عنوان مشترکان کم‌مصرف شناخته می‌شوند. همچنین ۶۵ درصد مشترکان خوش‌مصرف هستند و در چارچوب الگوی تعیین‌شده قرار دارند.

وی افزود: در مقابل، ۳۱ درصد مشترکان پرمصرف و تنها ۴ درصد بد مصرف هستند که بالاتر از الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند. برای این گروه، اخطار صادر می‌شود اما سیاست شرکت قطع آب نیست و تمرکز بر مدیریت مصرف، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است.

مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه الگوی مصرف در شهرهای استان متناسب با بعد خانوار متفاوت است، گفت: میانگین مصرف در طبس ۱۵ مترمکعب، در بیرجند ۱۴ مترمکعب و در سایر شهرهای بزرگ حدود ۱۴ مترمکعب است. به طور متوسط هر خانوار شهری در استان روزانه ۴۲۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند.

توکلی با اشاره به پویش «کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب» اظهار کرد: خوشبختانه شهروندان در اجرای این طرح همراهی خوبی داشتند و امیدواریم با تداوم این روند، بخشی از مشکلات کم‌آبی استان کاهش یابد.

۲۶۰ میلیارد تومان بدهی مشترکین

وی درباره بدهی مشترکان نیز گفت: مجموع بدهی‌ها بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان است که ۸۰ میلیارد آن مربوط به نیروهای مسلح، ۵۵ میلیارد فضای سبز و ۳۰ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی است.

مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بیش از ۹۱۴ انشعاب رایگان به نیازمندان واگذار شده است، افزود: در همین مدت ۴۶ میلیارد تومان تخفیف حق انشعاب برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و نیز ۴۹۰ خانوار مشمول قانون حمایت از خانواده اعمال شده است.

توکلی تصریح کرد: امسال علاوه بر اماکن مذهبی، آب مصرفی مدارس دولتی و بیمارستان‌های آموزشی دولتی تا سقف الگوی مصرف رایگان خواهد بود. در مجموع سه هزار و ۵۰۰ مکان در استان شامل ۳۰۰ مسجد، مدارس دولتی و مراکز درمانی آموزشی تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل آبفای استان درباره تأمین آب صنایع نیز اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت تخصیص آب شیرین برای صنایع، استفاده از پساب و آب نامتعارف در دستور کار قرار گرفته است.

توکلی یادآور شد: در این راستا مقرر شده خط انتقال ۷۰ کیلومتری پساب تصفیه‌خانه بیرجند به سمت معادن اجرا شود.

وی افزود: این خط سالانه ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب تأمین خواهد کرد که ۷۰ درصد آن به صنایع و معادن و ۳۰ درصد به سایر مصارف از جمله شهرک صنعتی بیرجند اختصاص می‌یابد.