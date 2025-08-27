حذف عوارض تغییر کاربری به معنی موافقت احداث پروژه‌ در عرصه طبیعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی احمد تجری گفت: در زمینه فراهمآوردن زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری و حمایت از سرمایهگذاران، اقدامات زیربنایی و حمایتی متعددی از جمله حذف عوارض تغییر کاربری پروژههای گردشگری و راهاندازی تأسیسات ترکیبی گردشگری انجام شده است. برای تحقق این موارد در عرصههای طبیعی و نیز شهری، نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک، متشکل از دستگاههای متولی از جمله سازمان محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی، الزامی است و با کسب پیوست زیستمحیطی اقدامات اجرایی لازم پیش خواهد رفت.
تجری خاطرنشان کرد: حذف عوارض تغییر کاربری به معنای موافقت احداث پروژههای گردشگری در عرصههای طبیعی نیست و تنها با اخذ موافقت در کمیسیون مربوطه امکانپذیر است. در صورتی که آن عرصه واجد شرایط تشخیص داده شود، معاف از عوارض تغییر کاربری خواهد بود.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت در اردیبهشتماه سال جاری، شش مورد از مصادیق گردشگری شامل مراکز تفریحی و سرگرمی دارای مجوز از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، دهکدههای سلامت و مراکز گردشگری سلامت، در صورتی که در کمیسیون تبصره یک ماده یک تشخیص به تغییر کاربری این عرصهها برای خدمات گردشگری داده شود، معاف از عوارض تغییر کاربری هستند.
وی ادامه داد: همواره دغدغه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت جهاد کشاورزی این بوده است که نهایت حفظ اراضی کشاورزی صورت پذیرد و طرح دچار انحراف نشود. به همین منظور در تبصره این آییننامه اشاره شده است که هرگونه تغییر کاربری خارج از نقشه کارگاهی محوطه (سایتپلان مصوب) و پروانه تأسیس یا پروانه بهرهبرداری صادره در فعالیتهایی که شامل آن شش بند مصادیق و اصلاحات بعدی احتمالی طرح خواهد بود، باید لحاظ شود.
