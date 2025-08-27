به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله جوادی آملی به مناسبت درگذشت حجتالاسلام والمسلمین حاج سید محمدعلی بحرالعلوم بدین شرح است:
اعوذ بالله من الشیطانِ الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا للهِ وَ إِنّا إِلَیهِ راجِعون
سانحه تلخ ارتحال استاد بزرگوار حوزه، حضرت حجتالاسلام والمسلمین حاج سید محمدعلی بحرالعلوم، استاد حوزه علمیه نجف موجب تأسف و تأثر عمیق شد.
امید است ذات اقدس الهی، حشر این فقید سعید را با عترت طاهرین و بزرگان آل بحرالعلوم قرار دهد.
این مصیبت سنگین را به حوزه علمیه با جلال و شکوه نجف تسلیت و به خاندان آل بحرالعلوم (رضوانالله تعالی علیهم) تعزیت عرض میکنم.
امیدواریم خدای سبحان آن فقید سعید را با اولیای الهی و اهلبیت (علیهم السلام) محشور فرماید، و به بازماندگان او صبری جمیل و اجری جزیل عنایت کند؛ و حوزه با عظمت نجف را تا ظهور صاحب اصلیاش پایدار بدارد.
غفر الله لنا و لکم
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
جوادی آملی
