به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله جوادی آملی به مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید محمدعلی بحرالعلوم بدین شرح است:

اعوذ بالله من الشیطانِ الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا للهِ وَ إِنّا إِلَیهِ راجِعون

سانحه تلخ ارتحال استاد بزرگوار حوزه، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید محمدعلی بحرالعلوم، استاد حوزه علمیه نجف موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

امید است ذات اقدس الهی، حشر این فقید سعید را با عترت طاهرین و بزرگان آل بحرالعلوم قرار دهد.

این مصیبت سنگین را به حوزه علمیه با جلال و شکوه نجف تسلیت و به خاندان آل بحرالعلوم (رضوان‌الله تعالی علیهم) تعزیت عرض می‌کنم.

امیدواریم خدای سبحان آن فقید سعید را با اولیای الهی و اهل‌بیت (علیهم السلام) محشور فرماید، و به بازماندگان او صبری جمیل و اجری جزیل عنایت کند؛ و حوزه با عظمت نجف را تا ظهور صاحب اصلی‌اش پایدار بدارد.

غفر الله لنا و لکم

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

جوادی آملی