به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: از همان روزها برخی با سوءاستفاده از این شرایط و شایعه‌پراکنی و ارائه گزارش‌های غیرواقعی به‌دنبال تسویه‌حساب‌های شخصی و سیاسی با شهرداری تهران بودند، به‌طوری‌که حالا در روزهای اخیر ادعایی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده مبنی بر اینکه جنگ‌زدگان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل از هتل‌های تهران «اخراج» می‌شوند؛ درحالی‌که بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است.

اسکان ۱۰۴۹ نفر در هتل‌های تهران

این ادعا در شرایطی مطرح شده است که براساس داده‌های موجود تاکنون ۶۴۹ میلیارد تومان ودیعه مسکن به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت شده و بیش از ۵۰۰ خانواده نیز از بُن‌کارت‌های ۲۵۰ میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند. با وجود این حمایت‌ها ۱۰۴۹ نفر همچنان در هتل‌های سطح شهر اسکان دارند و حتی خانواده‌هایی که ودیعه دریافت کرده‌اند تا زمان انتقال به منازل استیجاری از خدمات هتل استفاده می‌کنند. در این میان لازم به تأکید است که هدف اولیه، اسکان کوتاه‌مدت یا همان اضطراری در هتل‌ها تا زمان بازسازی خانه‌ها بود و برای منازلی که نیاز به تخریب کامل و نوسازی داشتند، قرار بود امکان اجاره واحد مسکونی با پرداخت ودیعه فراهم شود. اکنون شهرداری پایتخت این امکان را تقریباً فراهم کرده است.



روند رسیدگی به مطالبات مردم ادامه دارد

روند خدمات‌رسانی به این خانواده‌ها ادامه دارد و در حال حاضر همچنان ۳۸۵ خانواده در هتل‌های تهران اسکان دارند. درمجموع از ابتدای طرح تاکنون ۴۹۲ خانواده معادل ۱۴۷۵ نفر در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند که از این میان ۱۰۹ خانواده پس از دریافت ودیعه و انتقال به منازل اجاره‌ای، هتل‌ها را ترک کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، برخلاف ادعای مطرح‌شده، نه‌تنها هیچ جنگ‌زده‌ای بی‌سرپناه نمانده، بلکه حمایت‌های مالی و خدماتی گسترده‌ای در جریان است تا خانواده‌های آسیب‌دیده با آرامش بیشتری دوران سخت پس از جنگ را پشت سر بگذارند. البته برخی از خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه انتظارات و گلایه‌هایی نیز از روند دریافت خدمات دارند که به مواردی غیر از اسکان اضطراری مربوط می‌شود. بخشی از خواسته‌ها و نارضایتی‌ها به موضوعاتی مانند درخواست خسارت خودروها یا اثاثیه منزل برمی‌گردد که اساساً خارج از وظایف محول‌شده به شهرداری تهران است. بااین‌حال روند رسیدگی به مطالبات مردم توسط شهرداری تهران ادامه دارد و حتی خط ویژه‌ای در سامانه ۱۳۷ برای پاسخگویی مستقیم به مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده فعال شده است.

تجمع مردم در قدردانی از شهردار تهران

تعدادی از شهروندان با تجمع مقابل ساختمان شهرداری تهران بنری در دست داشتند که روی آن نوشته بود: «تشکر و قدردانی از علیرضا زاکانی، شهردار تهران به‌خاطر صداقت، دلسوزی و خدمات ارزشمند به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه». حاضران در این تجمع ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار تهران، خواستار اعطای اختیارات بیشتر به شهرداری تهران برای جبران کامل خسارت‌های واردشده به شهروندان شدند. این تجمع در راستای تلاش‌های شهرداری برای ارتقای خدمات‌رسانی و اجرای برنامه‌های جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه برگزار شد. گفتنی است شهرداری تهران پس از جنگ ۱۲ روزه داوطلبانه مسئولیت جبران خسارت‌های منازل مسکونی پایتخت را برعهده گرفت تا در راستای تعامل و همکاری با دولت، خدمات‌دهی به شهروندان را سرعت ببخشد.

اسکان در هتل‌ها قرار بود سه‌ماهه باشد

مهدی چمران، رئیس شورای شهر: از همان ابتدا عنوان شد که اسکان در هتل‌ها برای انجام تعمیرات موقت خانه‌های آسیب‌دیده است. هزینه‌های اقامت در هتل‌ها بالاست و قاعدتاً شهرداری توان اقامت‌دادن دائم این تعداد از افراد را در هتل‌ها ندارد. زمانی که جا تهیه و امکانات داده شده، دیگر ماندن در هتل معنا ندارد، مگر افرادی که هنوز برای آنها جا تأمین نشده است یا مشکلات خاصی دارند. قرار بود اسکان در هتل‌ها به‌مدت ۳‌ماه انجام شود تا تعمیرات جزئی منازل آسیب‌دیده انجام شود. برای آن دسته از افرادی که خانه‌شان باید از ابتدا ساخته شود هم یا شهرداری خانه‌ای اجاره می‌کند یا به آنها ودیعه مسکن پرداخت می‌شود تا در مدت یک تا ۲ سال که خانه‌ها ساخته می‌شود، برای خودشان خانه‌ای اجاره کنند.



۱۰۹ خانواده با تأمین ودیعه هتل را ترک کرده‌اند

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران: درحال‌حاضر ۱۰۴۹ نفر از هموطنان آسیب‌دیده در هتل‌های سطح شهر تهران اقامت دارند. مقاوم‌سازی خانه‌های تخریب‌شده زمان‌بر است. زندگی طولانی‌مدت در هتل هم در شأن آسیب‌دیدگان نیست و به همین دلیل شهرداری به پرداخت ودیعه مسکن، اجاره‌بها یا اسکان برخی خانواده‌ها در واحدهای آماده اقدام کرده است. تاکنون ۶۴۸ میلیارد تومان بابت ودیعه مسکن پرداخت شده است. علاوه بر ودیعه مسکن، اجاره ماهانه نیز از نخستین ماه پس از دریافت ودیعه به‌حساب خانواده‌ها واریز می‌شود. تا پایان مردادماه درمجموع ۳۵۸ خانواده در هتل‌ها اسکان دارند که تاکنون ۱۰۹ خانواده با تأمین ودیعه هتل را ترک کرده‌اند. همچنین در طرح حمایتی برای تأمین بخشی از نیازهای زندگی خانواده‌ها بیش از ۶۵ میلیارد تومان بن‌کارت ۲۵۰ میلیون تومانی به ۵۰۰ خانواده تحویل داده شده است.