به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خمسه، روز سهشنبه ۱۵ ادیبهشت ۱۴۰۵ در جمع مدیران اجرایی هتلهای میزبان آسیبدیدگان جنگ با تاکید بر اینکه تنوع خدمات در هتلها در حال افزایش است، افزود: هماهنگیها بین رابطین باید به درستی برقرار شود تا بتوان خدمات را به درستی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه تهیه آثار فرهنگی در هتلها تنها با تایید و مجوز مرکز ارتباطات و امور بینالملل انجام خواهد شد، اظهار کرد: پیامها در حوزه فرهنگی، پزشکی، درمانی، بحران و بخشهایی از این قبیل نیز با هماهنگی مرکز ارتباطات اطلاعرسانی میشود.
خمسه با اعلام اینکه رابطین فرهنگی در خصوص شرح وظایف خود توجیه شدهاند، تصریح کرد: در هتلهایی که زیرساختهای لازم فراهم است، برای ایجاد زمینه ارائه خدماتی همچون مهدکودک اقدام و یا به هتلهای دیگر برای مراجعه خانوادهها به فضاها و ظرفیت موجود اطلاعرسانی شود.
وی در ادامه بر تلاش برای رفع نواقص در خدماترسانی به آسیبدیدگان تاکید کرد.
خمسه با اعلام اینکه شیوهنامهها برای تعمیر در، شیشه و پنجره منازل آسیبدیده به رابطین ارائه شده است، تصریح کرد: بر این اساس رابطین باید به شیوهنامهها جهت ارائه مشاوره به افراد تسلط داشته باشند تا شهروندان بتوانند به درستی از سطوح خسارت به منازل خود آگاه شوند.
نظر شما