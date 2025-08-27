به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه نگارخانه بهارک، نمایشگاه گروهی هنرجویان کارگاه هنر کودک به راهنمایی ساقی نظرداد با عنوان «نقش رویاها»، ساعت ۱۷ روز جمعه، ۷ شهریور با حضور پدیدآورندگان آثار در نگارخانه بهارک افتتاح می‌شود.

نمایشگاه گروهی هنرجویان کارگاه هنر کودک به راهنمایی ساقی نظرداد، نمایشگاه گروهی ۲۳ هنرمند کودک از کارگاه هنر کودک است که در رشته نقاشی با متریال ترکیب مواد، آبرنگ، گواش، پاستل و غیره و در رشته مجسمه‌سازی با متریال پاپیه ماشه، دست به خلق اثر زده‌اند.

اسامی هنرمندان شرکت‌کننده در رویداد شامل هامون زارعی، ماها معصومی زاده، سوگند اسدی، مهتاب سعیدی، مهشید سعیدی، هانا قناتیان، یارا اله‌یاری نیک، آوین حتمی، آندیا دهخدایی، عرشیا شفیعی، آویسا سلیمانی، نیروانا فروغی فر، هنا احمدوند، وندا ولی پور، پرنسا محمودی، هلن امینی، السا نصیری، آرنیکا حبیبی، ملورین زارعیان، آیسل یوسف پور، آریتمان حاجی محمدی، روشا قسیاری، نیلا تبریزی است.

ساقی نظرداد که آموزش هنرجویان کارگاه هنر کودک را بر عهده دارد، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی در رشته گرافیک است و از دهه هشتاد شمسی تا کنون، به تدریس رشته نقاشی و خلاقیت کودک و نوجوان در فرهنگسراهایی همچون رسانه و ملل و همچنین، در کارگاه شخصی خودش مشغول بوده و نمایشگاه‌های گروهی متعددی از آثار هنرجویان برگزار کرده است. علاوه بر تالیف جزوه آموزشی «تربیت معلم هنر کودک»، وی سال‌ها تجربه آموزش مربیگری در دوره‌های آزاد پردیس هنرهای زیبا را نیز در کارنامه دارد. پیش از این، تعدادی دیگر از هنرجویان در دو نمایشگاه گروهی برگزار شده اخیر کارگاه هنر کودک در نگارخانه بهارک شرکت کرده بودند.

نمایشگاه گروهی هنرجویان کارگاه هنر کودک به سرپرستی ساقی نظرداد، از روز شنبه، ۸ تا روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای هنردوستان است.