افتتاح چندین پروژه عمرانی و اقتصادی در همدان به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از چندین پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان همدان به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: پروژه مرغداری گوشتی روستای حاجی‌آباد با ظرفیت تولید ۴۲ هزار و ۴۰۰ قطعه، در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال احداث شده و برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۰ نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.

وی افزود: پروژه کنترل گرد و غبار شرکت هکمتان پودر با سرمایه‌گذاری ۵۷ میلیارد ریال، هتل‌آپارتمان ابتدای قاسم‌آباد با ۵۵۰ مترمربع زمین و ۹۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، نخستین واحد تولید رزین پلی‌کربوکسیلات اتر غرب کشور با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، و فاز سوم بهسازی و آسفالت روستای حیدره به متراژ ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع با هزینه ۲۴ میلیارد ریال نیز امروز افتتاح شد.

فرماندار همدان عنوان کرد: همچنین بازارچه محلی حیدره بالای شهر» با هدف جذب مشاغل روستایی و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و باغی، با اعتبار ۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.