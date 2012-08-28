به گزارش خبرنگار مهر، پروژه گازرسانی به روستای حیران که از سال 89 عملیات اجرایی آن آغاز و برای شش هزار و 885 متر شبکه لولهگذاری و 124 انشعاب، شش هزار و 216 میلیون ریال اعتبار هزینه شده در سفر یک روزه مدیران همدان به شهر قهاوند بهره برداری شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، در این روستا گفت: پس از پیروزی انقلاب 12 هزار و 800 روستا از نعمت گاز بهرهمند شدند.
هزینه گازرسانی به برخی روستاها بهینه نیست
ابراهیم کارخانهای با اشاره به اینکه گازکشی به روستاها گاهی چندین کیلومتر لولهگذاری احتیاج دارد، افزود: گازکشی به تعدادی از روستاها هزینههای بسیار بالایی دارد اما با تلاش بیشتر تمام روستاهای همدان از این نعمت برخوردار خواهند شد.
فرماندار همدان نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه خدماتدهی به روستاییان باید افزایش پیدا کند، گفت: شرکت گاز باید در کنار گازرسانی به روستاها نسبت به فرهنگسازی مصرف درست در بین مشترکان اقدام کند.
حسن قهرمانیمطلق با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بهینهسازی مصرف سوخت نیز در راستای اقتصاد مقاومتی است که باید جدی گرفته شود.
85 روستای همدان از نعمت گاز بهره مندند
وی با اشاره به اینکه از 109 روستای شهرستان همدان، 85 روستا با جمعیت 88 هزار و 500 نفر از نعمت گاز برخوردار هستند، اضافه کرد: 24 روستای همدان از جمعیت بسیار کمی برخوردار هستند و هزینه گازرسانی به آنها بسیار است.
قهرمانیمطلق اعتبار هزینه شده برای گازکشی به پنج روستای حیران، فیروزآباد، گنبد چای، طاحونآباد و قشلاق سفلی را یک میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: گازکشی 10 روستای دیگر نیز در دست اجرا است و تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: گازرسانی به روستای گنبد چای با هشت هزار و 560 متر لولهکشی و 133 انشعاب و اعتبار شش هزار و 938 میلیون ریال نیز به بهره برداری رسید.
فرماندار همدان در جمع مردم این روستا با بیان اینکه 93 و نیم درصد جمعیت روستایی شهرستان همدان لولهکشی گاز دارند، گفت: در مجموع جمعیت شهری و روستایی 98 و نیم درصد جمعیت شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.
بافت مسکونی روستاهای همدان متزلزل است
حسن قهرمانی مطلق با اشاره به فرسوده و قدیمی بودن بافت مسکونی روستا گفت: وام تسهیلات مقاومسازی را جدی بگیرید، چون با کمترین ریشتر زلزله، خسارات جبرانناپذیری به منازل فرسوده وارد میشود.
وی گفت: گازرسانی به روستاهای طاحونآباد با یک هزار و 704 متر لولهکشی و 18 انشعاب و یک هزار و 166 میلیون ریال اعتبار و قشلاقسفلی با یک هزار و 320 متر خطوط گاز و 15 انشعاب و 211 میلیون ریال اعتبار و روستای فیروزآباد با دو هزار و 970 متر لولهکشی گاز و 15 انشعاب و 510 میلیون ریال اعتبار همزمان با هم به انجام رسید.
فاز اول کمربندی قهاوند بهرهبرداری شد
بهره برداری فاز اول کمربندی قهاوند که در کاهش ترافیک شهر قهاوند مؤثر خواهد بود نیز باصرف چهار میلیارد ریال اعتبار انجام شده که در ادامه سفر مدیران همدانی به قهاوند بهره برداری شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در مراسم بهرهبرداری از این کمربندی گفت: در هفته دولت با بهره برداری پروژههای بزرگ قدرت و برنامهریزی دقیق مسئولان نشان داده میشود.
امیر خجسته پتانسیلهای همدان را بسیار بالا دانست و گفت: مردم از مسئولان انتظار خدماترسانی بیشتر دارند و نباید به طرحهای معمولی اکتفا شود.
مهمترین پیام شهیدان رجایی وباهنر ولایتمداری بود
وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر الگوهای کاری کاملی بودند و مهمترین پیام آنها ولایتمداری و خدمت به مردم بود.
خجسته عنوان کرد: باید با برنامهریزیهای دقیق آینده روشنی برای استان و کشور رقم زد که این موضوع نیاز به جذب منابع ملی وسیعی دارد.
وی با بیان اینکه در این هفته با حضور وزیر نیرو در استان همدان 150 میلیارد تومان بودجه برای سد تالوار جذب شد، گفت: مدیران باید با پیگیریهای مستمر بودجههای ملی را برای پیشرفت جذب کنند.
جذب بودجههای کلان در سطح ملی باید مد نظر قرار گیرد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر اهمیت طرحهای بزرگ گفت: خواست مردم و شعار مجمع نمایندگان استان بهرهبرداری از طرحهای بزرگ و جذب بودجههای کلان در سطح ملی است.
امیر خجسته با اشاره به برگزاری جنبش غیرمتعهدها ادامه داد: این اجلاس پس از اجلاس سازمان ملل بزرگترین جنبش حال حاضر دنیا است که برگزاری آن توفیق بسیار بزرگی برای ایران است.
نماینده دیگر مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ایران در برهه پرافتخاری از زمان قرار گرفته، گفت: در حال حاضر برای اولین بار سران 120 کشور جهان در ایران جمع شدهاند.
ابراهیم کارخانهای این اجلاس را تیر خلاصی بر استکبار جهانی دانست و گفت: با برگزاری این اجلاس جایگاه ایران از نظر بینالمللی ارتقا چشمگیری پیدا میکند.
بهره برداری پروژههای شهرک صنعتی قهاوند پیشرفت را ممکن می کند
وی با اشاره به طرحهای بهره برداری شده در قهاوند گفت: بهره برداری پروژههای شهرک صنعتی قهاوند باعث پیشرفت در این بخش می شود.
کلنگزنی خانه عالم و دفتر امام جمعه قهاوند در زمینی به مساحت 430 مترمربع و در دو طبقه، پیادهروسازی 23 هزار مترمربع از معابر اصلی قهاوند با پنج میلیارد ریال اعتبار و بهرهبرداری از جایگاه سوخترسانی گاز طبیعی با یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار از دیگر طرحهای بهره برداری شده قهاوند در هفته دولت بوده است.
در مراسم بهرهبرداری از جایگاه سوخترسانی گاز طبیعی فرماندار همدان تحول به وجود آمده در مصرف سوخت کشور را انقلاب خاموش خودروها دانست و گفت: در شهر همدان هفت جایگاه دو منظوره سوخت و شش جایگاه تک منظوره سوخترسانی گاز طبیعی نیاز سوختی مردم را برآورده میکند.
حسن قهرمانیمطلق اضافه کرد: دولت پس از احداث جایگاههای سوخترسانی گاز طبیعی آنها را به شهرداریها و بخش خصوصی واگذار میکند.
در هفته دولت 99 پروژه عمرانی در همدان بهره برداری میشود
وی افزود: تا پایان هفته دولت در همدان 99 پروژه به ارزش 112 میلیارد تومان در همدان بهره برداری میشود.
وی با اشاره به بهره برداری هنرستان، دانشگاه، سالن ورزشی و منبع آب در یک سال گذشته در قهاوند گفت: توجه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم زمینهساز این تغییرات مثبت در این شهر است.
قهرمانیمطلق در ادامه اظهار داشت: پروژه شهربازی همدان تا قبل از پایان شهریور با 35 میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری خواهد رسید.
چهار هزار مسکن مهر در شهرستان همدان آماده بهرهبرداری است
وی با اشاره به اینکه چهار هزار مسکن مهر در شهرستان همدان آماده بهرهبرداری است، گفت: بهره برداری پروژههای 100 درصد آماده از سیاستهای کاری مدیران همدانی است.
فرماندار همدان گفت: هر پروژهای که نمایندگان پیگیری کنند و به سرانجام برسد با نام خود نماینده به مردم اعلام میشود تا مردم از خدمات نماینده منتخب خود آگاه شوند.
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