به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دانشمند در آستانه برپایی «هجدهمین کنگره دانش اعتیاد» با شعار «از دانش تا سیاست گذاری: گذر از موانع در پاسخ به اعتیاد»، افزود: اعتیاد صرفاً یک مسئله فردی یا پزشکی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. هر سیاستی که بر مبنای شواهد علمی طراحی شود، هم اثربخشی بیشتری خواهد داشت و هم منابع کشور را به شکل بهینه‌تری مصرف خواهد کرد.

وی ادامه داد: محورهای علمی این کنگره را طیف وسیعی از موضوعات در برمی‌گیرد که شامل سیاست‌گذاری در اعتیاد، درمان و کاهش آسیب اعتیاد، ابتلای شخص معتاد به چند بیماری به طور همزمان و ملاحظات پزشکی، پاسخ به پرسش‌های متخصصان فعال در حوزه درمان اعتیاد، مداخلات مبتنی بر شواهد در پیشگیری، اعتیاد و گروه‌های خاص، مرور تجربه‌ها و نوآوری‌های نوین و سایر حوزه‌های مرتبط است.

دبیر اجرایی کنگره دانش اعتیاد اظهار داشت: هدف ما این است که یافته‌های علمی، نه فقط در مجلات چاپ شود بلکه وارد فرآیند تصمیم‌سازی شوند تا در نهایت کیفیت خدمات پیشگیری، درمان و بازتوانی ارتقا پیدا کند.

دانشمند، بخشی از مشکل فاصله زیاد بین نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه اعتیاد و سیاست‌گذاری‌های عملی اتخاذ شده در این حوزه را نبود زبان مشترک میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران دانست و گفت: محققان معمولاً به زبان علمی و با اصطلاحات تخصصی نتایج خود را منتشر می‌کنند در حالی که سیاست‌گذاران به داده‌های خلاصه، شفاف و قابل اجرا نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع و فشارهای کوتاه‌مدت بر سیستم‌های تصمیم‌گیری مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت مبتنی بر شواهد می‌شود، خاطر نشان ساخت: ما آماده‌ایم که این شواهد را شفاف، خلاصه و کاربردی در اختیار تصمیم‌گیران بگذاریم؛ به همین منظور در هجدهمین کنگره دانش اعتیاد برای نخستین بار نشست‌های «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» را در کنار ارائه‌های علمی قرار خواهیم داد.

به گفته دانشمند، قرار است در این نشست‌ها، پژوهشگران در کنار مسئولان وزارت بهداشت، سازمان‌های حمایتی و نمایندگان نهادهای مدنی نشسته به طور مستقیم درباره راهکارهای اجرایی این حوزه به بحث و گفتگو بپردازند. همچنین قرار است از مهم‌ترین یافته‌های کنگره خلاصه سیاستی (Policy Brief) با هدف کوتاه شدن مسیر انتقال دانش تهیه می‌شود.

وی با بیان اینکه کنگره امسال با رویکردی میان‌رشته‌ای برگزار می‌شود، افزود: گروه‌های گسترده‌ای از رشته‌های تخصصی از جمله پزشکی عمومی و تخصصی، روانپزشکی و روانشناسی، داروسازی، سم‌شناسی، شیمی دارویی، علوم اعصاب و بیماری‌های مغز، مددکاری اجتماعی، مشاوره، پزشکی اجتماعی، بیهوشی، پرستاری، پزشکی قانونی، طب اورژانس و طب کار در آن مشارکت دارند.

دانشمند تصریح کرد: این کنگره که از مهم‌ترین رویدادهای علمی در زمینه اعتیاد در کشور است با تاکید بر نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های جوانان، به دنبال ارائه راهکارهای مؤثرتر برای مقابله با این معضل پیچیده است. به همین منظور جایزه «دکتر رزاقی» که تلاشی است برای گسترش راه‌حل‌های مبتنی‌بر شواهد در حیطه درمان و کاهش آسیب اعتیاد، به طرح‌ها، ایده‌ها و یا تجارب برتر در این زمینه که بتوانند راهبردهای ارتقایی و بدیع در سیاست‌گذاری در اعتیاد را رهنمون شوند، همزمان با برپایی این کنگره اهدا خواهد شد.

هجدهمین کنگره دانش اعتیاد از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری انجمن بین‌المللی طب اعتیاد(ISAM) ، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و چندین سازمان و نهاد داخلی و بین المللی دیگر از ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار خواهد شد.