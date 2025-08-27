به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «گزارش تغییر به روایت یک جوجه اردک زشت» به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی، با نگاهی تازه به افسانه‌ی کلاسیک هانس کریستین آندرسن از سوم تا بیستم شهریورماه، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس هنر واقع در خیابان آبشار سوم، روبه‌روی هنرستان رازی (شهربازی سابق) روی صحنه می‌رود.

این اثر تلفیقی از المان‌های نمایشی، فانتزی و استعاره‌های اجتماعی است که داستان «جوجه اردک زشت» را به زبان امروز و در فضایی متفاوت بازخوانی می‌کند. در این روایت، سرگذشت جوجه اردک تنها ماجرای یک موجود متفاوت نیست، بلکه گزارشی شاعرانه از تغییر، پذیرش و مواجهه با قضاوت‌های بیرونی است؛ جایی که شخصیت‌ها در میانهٔ جنگ بقا و جست‌وجوی هویت، مرز میان واقعیت و رؤیا و فردیت و جمع را از نو تعریف می‌کنند.

نمایش «گزارش تغییر به روایت یک جوجه اردک زشت» در ژانر کمدی اجرا می‌شود و پیش‌تر به‌عنوان نمایشنامه‌ی برگزیده‌ی بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان انتخاب شده است.

در این نمایش عباس فخری، ستاره حسینی، محمدجواد پاک‌نژاد، رضا توکلی، فروغ زمانی، پدرام زرین‌نقش، ساقی جعفرزاده، احمدرضا ظهرابی‌نژاد، علی آقایی، مهدی کریمی، آنیتا جان‌نثاری، صبا اخلاقی، نوشا کریمی، نیایش بخشی، هاجر رشیدی، پریناز صمدزاده و محمدحسین نظریان ایفای نقش می‌کنند.