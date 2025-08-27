  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

همکاری بسیج سازندگی برای توسعه جاده‌های عشایری بوشهر

بوشهر- رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بسیج سازندگی و اداره کل امور عشایر استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اکبر پورات صبح چهارشنبه در نشست مشترک با مهدی رستمی مدیرکل امور عشایر استان بوشهر اظهار کرد: در راستای محرومیت‌زدایی و جهش تولید، تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل امور عشایر استان بوشهر برای اجرای پروژه‌های زیرسازی و آسفالت جاده‌های بین‌روستایی به امضا رسید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر افزود: هدف این تفاهم‌نامه، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق کمتر توسعه یافته و تسهیل عبور و مرور عشایر غیور استان است که نقش مهمی در رفع مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی آنان دارد.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه‌های جاده‌سازی در این مناطق علاوه بر افزایش رفاه عشایر، می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و توسعه اقتصادی جامعه عشایری استان ایفا کند.

پورات در پایان تاکید کرد: امضای این تفاهم‌نامه در هفته دولت، نشان‌دهنده عزم جدی بسیج سازندگی استان بوشهر برای خدمت‌رسانی به اقشار محروم و حمایت از جامعه عشایری است.

