به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اکبر پورات صبح چهارشنبه در نشست مشترک با مهدی رستمی مدیرکل امور عشایر استان بوشهر اظهار کرد: در راستای محرومیتزدایی و جهش تولید، تفاهمنامه همکاری با اداره کل امور عشایر استان بوشهر برای اجرای پروژههای زیرسازی و آسفالت جادههای بینروستایی به امضا رسید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر افزود: هدف این تفاهمنامه، بهبود زیرساختهای حملونقل در مناطق کمتر توسعه یافته و تسهیل عبور و مرور عشایر غیور استان است که نقش مهمی در رفع مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی آنان دارد.
وی تصریح کرد: اجرای پروژههای جادهسازی در این مناطق علاوه بر افزایش رفاه عشایر، میتواند نقش مؤثری در رونق تولید و توسعه اقتصادی جامعه عشایری استان ایفا کند.
پورات در پایان تاکید کرد: امضای این تفاهمنامه در هفته دولت، نشاندهنده عزم جدی بسیج سازندگی استان بوشهر برای خدمترسانی به اقشار محروم و حمایت از جامعه عشایری است.
